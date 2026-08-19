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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 19 Agustus 2026 | 20.22 WIB

6 Alasan Mengapa Tanpa Disadari Kita Sebenarnya Menghambat Diri Sendiri dan Apa yang Bisa Dilakukan?

seseorang yang menghambat dirinya sendiri./Magnific/jcomp - Image

seseorang yang menghambat dirinya sendiri./Magnific/jcomp

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa sebenarnya memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, tetapi entah mengapa selalu sulit memulainya?

Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan, sudah memiliki tujuan yang cukup jelas, bahkan mungkin sudah membuat rencana. Namun, ketika waktunya tiba, muncul berbagai alasan: “Nanti saja,” “Saya belum siap,” “Takut hasilnya tidak bagus,” atau “Mungkin saya memang tidak cocok.”

Menariknya, hambatan terbesar dalam hidup tidak selalu datang dari luar diri kita. Tidak sedikit orang justru tanpa sadar menciptakan hambatan melalui pola pikir, kebiasaan, dan cara mereka merespons kegagalan, ketidakpastian, maupun tuntutan hidup.

Dalam psikologi, perilaku seperti ini dapat berkaitan dengan self-sabotage atau sabotase diri, yaitu pola perilaku dan pemikiran yang pada akhirnya menghambat seseorang mencapai tujuan yang sebenarnya ia inginkan.

Sabotase diri tidak selalu dilakukan secara sadar. Justru, sering kali kita melakukannya karena otak sedang berusaha melindungi diri dari sesuatu yang dianggap mengancam—misalnya kegagalan, penolakan, rasa malu, atau ketidakpastian.

Masalahnya, strategi perlindungan yang awalnya terasa aman justru dapat membuat kita tetap berada di tempat yang sama.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (17/8), terdapat enam alasan psikologis mengapa tanpa disadari kita bisa menjadi penghambat bagi diri sendiri, sekaligus cara yang lebih sehat untuk mengatasinya.

1. Terlalu Takut Gagal hingga Memilih Tidak Mencoba

Salah satu bentuk hambatan diri yang paling umum adalah ketakutan terhadap kegagalan.

Secara sederhana, kita mungkin berpikir bahwa jika tidak mencoba, kita tidak akan gagal. Logikanya terlihat masuk akal. Namun, dalam jangka panjang, strategi tersebut dapat membuat seseorang kehilangan banyak kesempatan untuk berkembang.

Editor: Hanny Suwindari
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