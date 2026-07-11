8 Tanda Trauma Masa Kecil Masih Memengaruhi Kehidupan Dewasa Anda, Jangan Abaikan Sinyal yang Sering Dianggap Sepele Ini

Ilustrasi trauma masa kecil (Pexels)
JawaPos.com - Trauma masa kecil tidak selalu muncul dalam bentuk kenangan yang jelas atau peristiwa yang mudah diingat.
Bagi banyak orang, luka emosional justru berkembang secara perlahan dan tanpa disadari membentuk cara berpikir, bersikap, hingga menjalin hubungan dengan orang lain saat dewasa.
Karena itu, mengenali tanda trauma masa kecil menjadi langkah penting untuk memahami diri sendiri sekaligus memulai proses pemulihan.
Pengalaman masa kecil merupakan fondasi yang membentuk kepribadian seseorang.
Ketika seorang anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, rasa aman, dan dukungan emosional, mereka cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola emosi serta membangun hubungan yang sehat.
Sebaliknya, pengalaman seperti penolakan, pengabaian, kekerasan verbal, konflik keluarga yang terus-menerus, atau kurangnya perhatian emosional dapat meninggalkan bekas yang bertahan hingga bertahun-tahun.
Tidak sedikit orang dewasa yang menganggap kebiasaan tertentu sebagai bagian dari karakter mereka, padahal sebenarnya perilaku tersebut merupakan mekanisme bertahan hidup yang terbentuk sejak masa kanak-kanak.
Mereka mungkin selalu merasa tidak cukup baik, takut ditinggalkan, sulit mempercayai orang lain, atau terus berusaha menyenangkan semua orang agar diterima.
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