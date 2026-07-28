Diam Bukan Solusi, Ini Langkah Memulihkan Moral Injury dan Membangun Kembali Kepercayaan Diri

ilustrasi gambar dari Pinterest @MEXOD STORE
JawaPos.com – Moral injury merupakan luka psikologis yang muncul ketika seseorang merasa telah melakukan, menyaksikan, atau gagal mencegah tindakan yang bertentangan dengan nilai moral yang diyakininya.
Kondisi ini awalnya banyak dikaji pada kalangan veteran perang, tetapi kini diketahui juga dialami oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, aparat penegak hukum, hingga masyarakat umum yang menghadapi dilema moral dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut artikel terbaru di Psychology Today, salah satu dampak terbesar dari moral injury adalah munculnya rasa bersalah yang berkepanjangan hingga mengganggu identitas diri.
Baca Juga:Debut Agi Firmansyah Bersama Persija di Piala Presiden 2026, Bukti Sukses Pembinaan EPA Macan Kemayoran
Seseorang dapat terus menyalahkan dirinya sendiri, merasa tidak lagi menjadi pribadi yang dulu, bahkan mengalami pikiran negatif yang sulit dihentikan. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat memengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup secara keseluruhan.
Meski demikian, penelitian terbaru menunjukkan bahwa moral injury tidak selalu berakhir dengan hilangnya jati diri.
Dalam sejumlah kasus, pengalaman traumatis justru dapat memperkuat identitas seseorang ketika ia mampu memahami peristiwa tersebut secara lebih utuh dan memperoleh dukungan yang tepat.
Proses ini membantu seseorang menemukan kembali makna dari pengalaman yang dialaminya serta membangun ketahanan psikologis.
Salah satu langkah paling penting dalam proses pemulihan adalah memutus keheningan. Banyak orang memilih menyimpan rasa bersalah sendirian karena takut dihakimi.
Padahal, berbicara dengan orang yang dipercaya, bergabung dengan kelompok pendukung, berkonsultasi dengan pemuka agama, atau mencari bantuan profesional dapat membantu mengurangi beban emosional dan mengembalikan perspektif yang lebih sehat terhadap apa yang telah terjadi.
Para ahli juga menekankan pentingnya melihat kembali konteks di balik keputusan atau tindakan yang memicu moral injury. Dalam profesi seperti militer, kepolisian, atau tenaga kesehatan, seseorang sering kali harus mengambil keputusan sulit dalam situasi yang penuh tekanan.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026
Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi