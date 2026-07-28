Diam Bukan Solusi, Ini Langkah Memulihkan Moral Injury dan Membangun Kembali Kepercayaan Diri

JawaPos.com – Moral injury merupakan luka psikologis yang muncul ketika seseorang merasa telah melakukan, menyaksikan, atau gagal mencegah tindakan yang bertentangan dengan nilai moral yang diyakininya.

Kondisi ini awalnya banyak dikaji pada kalangan veteran perang, tetapi kini diketahui juga dialami oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, aparat penegak hukum, hingga masyarakat umum yang menghadapi dilema moral dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut artikel terbaru di Psychology Today, salah satu dampak terbesar dari moral injury adalah munculnya rasa bersalah yang berkepanjangan hingga mengganggu identitas diri.

Seseorang dapat terus menyalahkan dirinya sendiri, merasa tidak lagi menjadi pribadi yang dulu, bahkan mengalami pikiran negatif yang sulit dihentikan. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat memengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Meski demikian, penelitian terbaru menunjukkan bahwa moral injury tidak selalu berakhir dengan hilangnya jati diri.

Dalam sejumlah kasus, pengalaman traumatis justru dapat memperkuat identitas seseorang ketika ia mampu memahami peristiwa tersebut secara lebih utuh dan memperoleh dukungan yang tepat.

Proses ini membantu seseorang menemukan kembali makna dari pengalaman yang dialaminya serta membangun ketahanan psikologis.

Salah satu langkah paling penting dalam proses pemulihan adalah memutus keheningan. Banyak orang memilih menyimpan rasa bersalah sendirian karena takut dihakimi.

Padahal, berbicara dengan orang yang dipercaya, bergabung dengan kelompok pendukung, berkonsultasi dengan pemuka agama, atau mencari bantuan profesional dapat membantu mengurangi beban emosional dan mengembalikan perspektif yang lebih sehat terhadap apa yang telah terjadi.