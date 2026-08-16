Bentuk Kuku Dapat Mengungkapkan Ciri-ciri Kepribadian Seseorang, Tipe Anda yang Mana?

JawaPos.com – Tahukah Anda bahwa bentuk kuku dapat mengungkapkan banyak hal tentang kepribadian seseorang?

Menurut ramalan telapak tangan tradisional, bentuk kuku bisa memberikan wawasan tentang kepribadian, kekuatan, kelemahan, kebiasaan, dan sifat emosional Anda.

Meskipun interpretasi ini belum terbukti secara ilmiah, hal tersebut telah menjadi bagian dari praktik membaca telapak tangan tradisional.

Melansir English jagran, mari simak apa yang diungkapkan kuku tentang kepribadian Anda.

1. Kuku panjang

Orang dengan kuku panjang dipercaya memiliki sifat tenang, kreatif, dan teliti. Dikatakan bahwa otak kanan mereka lebih berkembang daripada otak kiri.

Itulah mengapa mereka bisa kreatif sekaligus logis. Orang-orang ini bangga dengan pekerjaan mereka.

Apa pun yang dilakukan, mereka memberikan 100 persen kemampuannya.