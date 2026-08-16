8 Karier Terbaik Zodiak Leo yang Cocok dengan Kepribadiannya Menurut Astrologi

Karier terbaik zodiak leo yang cocok dengan kepribadiannya menurut astrologi. (Magnific)
JawaPos.com – Zodiak Leo dikenal memiliki kepribadian percaya diri dan jiwa kepemimpinan yang kuat.
Karakter ini membuat Leo cocok dengan banyak pilihan karier, namun ada juga pekerjaan yang sebaiknya dihindari.
Astrologi menjelaskan bahwa sifat dasar Leo sangat memengaruhi kecocokan mereka dengan jenis pekerjaan tertentu.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (16/8), dijelaskan mengenai deretan karier terbaik yang cocok bagi zodiak Leo menurut astrologi.
1. Pemimpin puncak perusahaan
Leo dikenal akan melakukan berbagai cara demi mencapai posisi tertinggi dalam suatu organisasi kerja.
Posisi sebagai pemimpin puncak dianggap sangat sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mengendalikan berbagai keputusan penting.
Kemampuan membuat keputusan besar dan memimpin organisasi sejalan dengan kebutuhan mereka untuk memegang kendali penuh.
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Jawa Pos
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