Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Senin, 17 Agustus 2026 | 05.15 WIB

Batal Ketemu Secara Mendadak, 8 Sisi Kepribadian Ini Konon Sering Berada di Baliknya

seseorang yang membatalkan rencana di menit-menit terakhir (Freepik/EyeEm) - Image

seseorang yang membatalkan rencana di menit-menit terakhir (Freepik/EyeEm)

JawaPos.com – Pernah menyiapkan waktu untuk bertemu seseorang, tetapi beberapa saat sebelum jadwal tiba justru mendapat kabar bahwa pertemuan dibatalkan?

Kebiasaan tersebut memang dapat membuat orang yang menunggu merasa kecewa. Namun, pembatalan mendadak tidak selalu berarti seseorang malas, tidak menghargai orang lain, atau tidak memiliki komitmen.

Ada berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi perilaku tersebut. Kondisi emosional, tingkat energi, cara seseorang mengelola jadwal, hingga kecemasan dalam situasi sosial bisa ikut berperan.

Karena itu, kebiasaan membatalkan rencana secara tiba-tiba sebaiknya tidak langsung digunakan untuk memberikan label pada kepribadian seseorang. Perilaku yang sama bisa muncul dari alasan yang berbeda pada setiap orang.

Dilansir dari Geediting, berikut sejumlah karakter dan kondisi yang dapat dikaitkan dengan kebiasaan membatalkan rencana di waktu terakhir.

1. Mudah Cemas Ketika Menghadapi Situasi Sosial

Ada orang yang terlihat nyaman berkomunikasi melalui pesan, tetapi merasa berbeda ketika waktu pertemuan semakin dekat.

Bayangan harus bertemu langsung, berbicara, atau berada di tengah banyak orang dapat memunculkan kekhawatiran. Bagi mereka, membatalkan rencana terkadang terasa sebagai cara tercepat untuk mengurangi tekanan tersebut.

Namun, rasa gugup sebelum bertemu orang lain tidak otomatis berarti seseorang mengalami gangguan kecemasan sosial. Intensitas dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari perlu diperhatikan.

2. Memiliki Standar yang Terlalu Tinggi

Perfeksionisme ternyata tidak hanya muncul dalam urusan pekerjaan. Dalam kehidupan sosial, seseorang juga bisa memiliki gambaran tertentu mengenai bagaimana sebuah pertemuan seharusnya berlangsung.

Ketika kondisi fisik, suasana hati, penampilan, atau keadaan lainnya dirasa tidak sesuai harapan, mereka mungkin memilih tidak datang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tiba-Tiba Kantong Terisi! 7 Shio Ini Diramal Mendapatkan Uang Mendadak di Penghujung Bulan - Image
Zodiak

Tiba-Tiba Kantong Terisi! 7 Shio Ini Diramal Mendapatkan Uang Mendadak di Penghujung Bulan

Jumat, 27 Maret 2026 | 22.22 WIB

Tur Dunia Lee Hi di 10 Kota Resmi Dibatalkan, Agensi Tempuh Jalur Hukum - Image
Entertainment

Tur Dunia Lee Hi di 10 Kota Resmi Dibatalkan, Agensi Tempuh Jalur Hukum

Minggu, 9 Agustus 2026 | 06.03 WIB

Iran Batalkan Kesepakatan Damai Usai Serangan AS, Teheran Sebut Konflik Jadi Perang Eksistensial - Image
Internasional

Iran Batalkan Kesepakatan Damai Usai Serangan AS, Teheran Sebut Konflik Jadi Perang Eksistensial

Kamis, 16 Juli 2026 | 21.23 WIB

Terpopuler

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan - Image
1

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

2

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

3

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

4

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya

9

Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar

10

5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore