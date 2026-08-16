Batal Ketemu Secara Mendadak, 8 Sisi Kepribadian Ini Konon Sering Berada di Baliknya

seseorang yang membatalkan rencana di menit-menit terakhir (Freepik/EyeEm)
JawaPos.com – Pernah menyiapkan waktu untuk bertemu seseorang, tetapi beberapa saat sebelum jadwal tiba justru mendapat kabar bahwa pertemuan dibatalkan?
Kebiasaan tersebut memang dapat membuat orang yang menunggu merasa kecewa. Namun, pembatalan mendadak tidak selalu berarti seseorang malas, tidak menghargai orang lain, atau tidak memiliki komitmen.
Ada berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi perilaku tersebut. Kondisi emosional, tingkat energi, cara seseorang mengelola jadwal, hingga kecemasan dalam situasi sosial bisa ikut berperan.
Karena itu, kebiasaan membatalkan rencana secara tiba-tiba sebaiknya tidak langsung digunakan untuk memberikan label pada kepribadian seseorang. Perilaku yang sama bisa muncul dari alasan yang berbeda pada setiap orang.
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Dilansir dari Geediting, berikut sejumlah karakter dan kondisi yang dapat dikaitkan dengan kebiasaan membatalkan rencana di waktu terakhir.
Ada orang yang terlihat nyaman berkomunikasi melalui pesan, tetapi merasa berbeda ketika waktu pertemuan semakin dekat.
Bayangan harus bertemu langsung, berbicara, atau berada di tengah banyak orang dapat memunculkan kekhawatiran. Bagi mereka, membatalkan rencana terkadang terasa sebagai cara tercepat untuk mengurangi tekanan tersebut.
Namun, rasa gugup sebelum bertemu orang lain tidak otomatis berarti seseorang mengalami gangguan kecemasan sosial. Intensitas dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari perlu diperhatikan.
Perfeksionisme ternyata tidak hanya muncul dalam urusan pekerjaan. Dalam kehidupan sosial, seseorang juga bisa memiliki gambaran tertentu mengenai bagaimana sebuah pertemuan seharusnya berlangsung.
Ketika kondisi fisik, suasana hati, penampilan, atau keadaan lainnya dirasa tidak sesuai harapan, mereka mungkin memilih tidak datang.
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Jawa Pos
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