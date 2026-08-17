Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 17 Agustus 2026 | 19.51 WIB

9 Ucapan Orang yang Tidak Pernah Merasa Aman Sepenuhnya Menurut Psikologi

Ucapan orang yang tidak pernah merasa aman sepenuhnya menurut psikologi / foto : Magnific/ cookie_studio - Image

Ucapan orang yang tidak pernah merasa aman sepenuhnya menurut psikologi / foto : Magnific/ cookie_studio

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang dengan rasa aman secara emosional mampu menjadi dirinya sendiri tanpa takut penilaian orang lain.

Tingkat kepercayaan diri semacam ini ternyata tidak dimiliki oleh semua orang dalam kehidupannya sehari-hari.

Sebagian orang tanpa sadar menunjukkan rasa tidak aman tersebut lewat kalimat yang sering diucapkan berulang kali.

Dilansir dari laman YourTango pada  Senin (17/8), berikut sembilan ucapan yang biasa diucapkan orang yang tidak pernah merasa aman sepenuhnya dalam dirinya.

1. "Maaf ya"

Meminta maaf saat memang diperlukan menjadi keterampilan yang tidak dimiliki semua orang secara alami.

Namun sebagian orang justru terlalu sering mengucapkan maaf meski sebenarnya tidak sepenuhnya diperlukan.

Kebiasaan ini muncul dari kecemasan yang membuat seseorang mempertanyakan setiap tindakan yang dilakukannya sendiri.

Mereka mengasumsikan bahwa orang lain juga melakukan penilaian yang sama ketat terhadap dirinya.

2. "Sepertinya mereka sedang membicarakanku"

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Ucapan Ciri Khas Orang yang Minim Rasa Tanggung Jawab Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

6 Ucapan Ciri Khas Orang yang Minim Rasa Tanggung Jawab Menurut Psikologi

Senin, 17 Agustus 2026 | 01.21 WIB

10 Ucapan Orang yang Mampu Hadapi Situasi Canggung dengan Anggun Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

10 Ucapan Orang yang Mampu Hadapi Situasi Canggung dengan Anggun Menurut Psikologi

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21.46 WIB

10 Ucapan Ciri Khas Orang yang Kejam Secara Mental dan Emosional Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

10 Ucapan Ciri Khas Orang yang Kejam Secara Mental dan Emosional Menurut Psikologi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.19 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

3

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

4

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore