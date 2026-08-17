9 Ucapan Orang yang Tidak Pernah Merasa Aman Sepenuhnya Menurut Psikologi

Ucapan orang yang tidak pernah merasa aman sepenuhnya menurut psikologi / foto : Magnific/ cookie_studio
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang dengan rasa aman secara emosional mampu menjadi dirinya sendiri tanpa takut penilaian orang lain.
Tingkat kepercayaan diri semacam ini ternyata tidak dimiliki oleh semua orang dalam kehidupannya sehari-hari.
Sebagian orang tanpa sadar menunjukkan rasa tidak aman tersebut lewat kalimat yang sering diucapkan berulang kali.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (17/8), berikut sembilan ucapan yang biasa diucapkan orang yang tidak pernah merasa aman sepenuhnya dalam dirinya.
1. "Maaf ya"
Meminta maaf saat memang diperlukan menjadi keterampilan yang tidak dimiliki semua orang secara alami.
Namun sebagian orang justru terlalu sering mengucapkan maaf meski sebenarnya tidak sepenuhnya diperlukan.
Kebiasaan ini muncul dari kecemasan yang membuat seseorang mempertanyakan setiap tindakan yang dilakukannya sendiri.
Mereka mengasumsikan bahwa orang lain juga melakukan penilaian yang sama ketat terhadap dirinya.
2. "Sepertinya mereka sedang membicarakanku"
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Jawa Pos
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