6 Ucapan Ciri Khas Orang yang Minim Rasa Tanggung Jawab Menurut Psikologi

Ucapan ciri khas orang yang minim rasa tanggung jawab menurut psikologi / foto : Magnific/ senivpetro
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa sebagian orang tidak ingin memikul beban atau rasa bersalah dari kewajiban sehari-hari.
Mereka menjalani hidup hanya untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa merasa terikat kewajiban kepada siapa pun.
Mengenali orang dengan sikap seperti ini bisa dilihat dari kalimat yang sering diucapkan dalam kesehariannya.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (16/8), berikut enam ucapan ciri khas yang biasa diucapkan orang dengan tingkat tanggung jawab yang minim.
1. "Nanti saja aku kerjakan"
Orang dengan rasa tanggung jawab rendah cenderung menunda tugas, baik besar maupun kecil, dalam kesehariannya.
Mereka kemudian mengeluh ketika tugas tersebut ternyata belum terselesaikan sesuai yang diharapkan orang lain.
Ketika diminta pasangan untuk mencuci piring, mereka mengatakan akan melakukannya nanti dan benar-benar meyakininya.
Namun mereka justru mengerjakan hal lain sementara waktu hingga akhirnya melupakan tugas tersebut sepenuhnya.
Kebiasaan menunda ini menjadi alasan penting mengapa anak perlu diajarkan mengerjakan tugas rumah sejak kecil.
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Jawa Pos
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