10 Ucapan Orang yang Mampu Hadapi Situasi Canggung dengan Anggun Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa setiap orang pasti pernah mengalami hubungan yang menegang dengan orang terdekatnya.

Ketegangan tersebut dapat terjadi dengan sahabat lama, pasangan, rekan kerja, maupun anggota keluarga yang dipercaya.

Ketika ingin memperbaiki hubungan tersebut, cara menyampaikan keinginan menjadi hal yang sangat penting diperhatikan.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (15/8), berikut sepuluh kalimat ciri khas yang biasa diucapkan orang yang mampu menghadapi situasi canggung dengan anggun.

1. "Maaf kita tidak melihat hal ini dengan cara yang sama"

Kalimat ini digunakan ketika dua orang memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap suatu masalah.

Ungkapan ini menunjukkan keinginan tulus untuk tetap terhubung meski terdapat perbedaan pendapat di antara keduanya.

Mengajak bertemu atau berbicara melalui telepon menjadi langkah lanjutan yang biasa ditawarkan setelah kalimat ini.

Pendekatan semacam ini membantu menjaga hubungan tetap terbuka tanpa harus memperbesar perselisihan yang terjadi.