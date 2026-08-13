Jika 7 Tanda Ini Muncul pada Anak Remaja, Kemungkinan Besar Ia Sedang Terluka Secara Emosional

seseorang yang terluka secara emosional / foto: Magnific/syda_productions

JawaPos.com - Masa remaja sering dianggap sebagai masa ketika anak mulai mencari jati diri, ingin lebih bebas, mudah berubah suasana hati, dan semakin dekat dengan teman-temannya. Karena itu, tidak sedikit orang tua yang menganggap perubahan sikap pada remaja sebagai sesuatu yang “wajar”.

Memang, sebagian perubahan tersebut merupakan bagian normal dari proses perkembangan. Namun, ada perbedaan antara remaja yang sedang bertumbuh dan remaja yang sedang berjuang secara emosional.



Luka emosional pada remaja tidak selalu terlihat dalam bentuk tangisan atau cerita bahwa dirinya sedang sedih. Sebagian anak justru menyembunyikannya. Mereka bisa menjadi lebih pendiam, mudah marah, kehilangan minat, menjauh dari keluarga, atau bahkan terlihat seolah-olah tidak peduli terhadap apa pun.



Masalahnya, semakin lama perasaan tersebut dipendam, semakin sulit bagi anak untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.



Karena itu, orang tua perlu belajar membaca perubahan perilaku—bukan untuk langsung memberi label atau diagnosis, tetapi untuk memahami bahwa perubahan perilaku kadang merupakan cara seorang remaja berkomunikasi ketika ia belum mampu mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (13/8), terdapat tujuh tanda yang patut diperhatikan.



1. Ia Tiba-Tiba Menjadi Sangat Pendiam dan Menarik Diri



Salah satu perubahan yang sering muncul ketika remaja mengalami tekanan emosional adalah menarik diri dari orang lain.



Anak yang sebelumnya cukup terbuka mungkin mulai lebih sering berada di kamar, mengurangi percakapan dengan keluarga, tidak lagi tertarik mengikuti kegiatan bersama, atau menjawab pertanyaan dengan singkat.



“Tidak apa-apa.”



“Biasa saja.”



“Capek.”



“Enggak ada apa-apa.”



Jawaban-jawaban seperti ini belum tentu berarti memang tidak ada masalah.



Pada sebagian remaja, menarik diri bisa menjadi cara untuk melindungi diri ketika mereka merasa terlalu lelah secara emosional atau tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang sedang mereka rasakan.



Yang perlu diperhatikan bukan hanya apakah anak menjadi pendiam, tetapi seberapa besar perubahan tersebut dibandingkan dengan dirinya yang biasanya.



Jika sebelumnya ia senang berbicara dengan keluarga lalu dalam beberapa minggu atau bulan berubah menjadi sangat tertutup, perubahan tersebut layak diperhatikan.



Namun, jangan langsung mengejar anak dengan pertanyaan bertubi-tubi.



Alih-alih:



“Kamu kenapa sih? Cerita dong!”



Cobalah mengatakan:



“Ayah/Ibu merasa akhir-akhir ini kamu lebih banyak diam. Kalau suatu saat kamu ingin cerita, Ayah/Ibu ada di sini.”



Kalimat sederhana seperti ini memberi pesan bahwa rumah adalah tempat yang aman untuk kembali.



2. Ia Menjadi Sangat Mudah Marah atau Sensitif



Luka emosional tidak selalu muncul sebagai kesedihan.



Pada remaja, tekanan psikologis juga dapat terlihat sebagai kemarahan, iritabilitas, atau perubahan suasana hati.



Anak yang biasanya dapat diajak berbicara tiba-tiba mudah tersinggung. Hal kecil bisa membuatnya marah. Teguran biasa terasa seperti serangan. Pertanyaan sederhana dianggap sebagai bentuk menghakimi.



Orang tua mungkin kemudian berpikir:



“Anak saya sekarang benar-benar susah diatur.”



Padahal, di balik kemarahan tersebut bisa saja terdapat emosi lain yang belum mampu ia kelola—misalnya rasa kecewa, malu, takut, kesepian, frustrasi, atau merasa tidak dipahami.



Ini bukan berarti setiap kemarahan remaja merupakan tanda luka emosional. Pubertas dan perkembangan kemandirian memang dapat membuat emosi menjadi lebih intens.



Tetapi jika perubahan emosionalnya drastis, menetap, dan mengganggu kehidupan sehari-hari, sebaiknya jangan hanya dilihat sebagai “fase remaja”.



Tanyakan bukan hanya:



“Kenapa kamu marah?”



Tetapi juga:



“Akhir-akhir ini ada sesuatu yang membuat kamu merasa tertekan?”



Pertanyaan tersebut membuka ruang yang lebih aman untuk berbicara.



3. Ia Kehilangan Minat terhadap Hal yang Sebelumnya Disukai



Perubahan yang juga perlu diperhatikan adalah ketika seorang remaja mulai kehilangan ketertarikan terhadap aktivitas yang sebelumnya membuatnya bersemangat.



Misalnya, sebelumnya ia sangat menyukai olahraga, bermain musik, menggambar, bermain bersama teman, atau mengikuti kegiatan tertentu.



Kemudian perlahan ia berhenti.



Bukan karena menemukan hobi baru, tetapi karena seolah-olah tidak ada lagi yang menarik baginya.



Ia mungkin berkata:



“Males.”



“Enggak penting.”



“Terserah.”



“Aku enggak pengin ngapa-ngapain.”



Kehilangan minat yang menetap dapat menjadi salah satu tanda bahwa kondisi emosional anak sedang tidak baik.



Sekali lagi, jangan langsung menyimpulkan bahwa anak mengalami gangguan mental tertentu. Perubahan minat bisa memiliki banyak penyebab.



Tetapi ketika kehilangan minat tersebut muncul bersamaan dengan perubahan tidur, pola makan, prestasi sekolah, hubungan sosial, atau suasana hati, orang tua sebaiknya memberikan perhatian lebih serius.



4. Ia Mulai Mengatakan Hal-Hal yang Merendahkan Dirinya Sendiri



Perhatikan bagaimana seorang remaja berbicara tentang dirinya.



Kalimat seperti:



“Aku memang bodoh.”



“Aku enggak pernah bisa apa-apa.”



“Aku selalu bikin masalah.”



“Enggak ada yang suka sama aku.”



“Aku enggak sepintar mereka.”



Jika sesekali muncul setelah kegagalan, itu belum tentu berarti masalah besar.



Namun, jika pola bicara negatif terhadap diri sendiri menjadi semakin sering, orang tua perlu berhenti sejenak dan mendengarkan.



Sering kali seorang remaja tidak mengatakan secara langsung:



“Aku sedang terluka.”



Sebaliknya, rasa sakit itu muncul dalam bentuk keyakinan:



“Aku tidak cukup baik.”



“Aku tidak berharga.”



“Aku selalu mengecewakan orang.”



Di sinilah respons orang tua sangat penting.



Jangan buru-buru menjawab:



“Jangan ngomong begitu! Kamu kan pintar.”



Niatnya memang ingin menguatkan, tetapi anak mungkin merasa emosinya ditolak.



Respons yang lebih membantu bisa berupa:



“Kedengarannya kamu benar-benar kecewa sama dirimu sendiri. Apa yang membuat kamu merasa seperti itu?”



Dengan begitu, orang tua tidak hanya membantah pikirannya, tetapi mencoba memahami sumber perasaannya.



5. Prestasi Sekolahnya Berubah Secara Drastis



Penurunan prestasi tidak selalu berarti anak malas.



Ketika seorang remaja sedang menghadapi tekanan emosional yang berat, kemampuan untuk berkonsentrasi, mengatur energi, memotivasi diri, dan menyelesaikan tugas dapat ikut terganggu.



Anak yang sebelumnya cukup konsisten belajar mungkin mulai:



sering lupa tugas,

sulit berkonsentrasi,

kehilangan motivasi,

tidak peduli terhadap nilai,

sering terlambat,

menghindari sekolah,

atau prestasinya menurun secara tiba-tiba.



Sebaliknya, pada sebagian anak, tekanan emosional justru dapat membuat mereka menjadi terlalu perfeksionis.



Mereka belajar secara berlebihan karena merasa nilai adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan penerimaan atau membuktikan bahwa dirinya berharga.



Jadi, jangan hanya melihat angka di rapor.



Lihat juga perubahan perilaku di balik angka tersebut.



Pertanyaan pentingnya bukan sekadar:



“Kenapa nilaimu turun?”



Tetapi:



“Apa yang sedang terjadi sampai belajar terasa lebih berat akhir-akhir ini?”



Pertanyaan semacam itu dapat membantu orang tua mengetahui apakah masalahnya berkaitan dengan pelajaran, pertemanan, tekanan sosial, konflik keluarga, bullying, hubungan romantis, atau masalah lain yang mungkin belum diceritakan.



6. Pola Tidur dan Makannya Berubah



Tubuh dan emosi saling berkaitan.



Ketika remaja mengalami tekanan, perubahan dapat muncul dalam pola tidur maupun makan.



Ada anak yang menjadi sulit tidur, sering terbangun, atau bangun dalam keadaan tetap lelah.



Ada pula yang tidur jauh lebih lama dan sulit bangun.



Hal serupa dapat terjadi pada pola makan. Sebagian kehilangan selera makan, sementara sebagian lain makan lebih banyak sebagai respons terhadap stres atau ketidaknyamanan emosional.



Tentu saja, remaja memang membutuhkan waktu tidur yang cukup dan kebiasaan tidur mereka bisa berubah karena sekolah, aktivitas, penggunaan gawai, atau perubahan biologis.



Karena itu, satu malam tidur larut bukanlah alasan untuk panik.



Yang perlu diperhatikan adalah perubahan yang menetap dan disertai perubahan lain dalam fungsi sehari-hari.



Jika anak terus-menerus tampak kelelahan, kehilangan energi, sulit menjalani aktivitas, atau perubahan pola makan dan tidurnya cukup ekstrem, orang tua sebaiknya tidak mengabaikannya.



7. Ia Berkata, “Tidak Ada yang Mengerti Aku”



Ini mungkin salah satu tanda yang paling menyakitkan bagi orang tua.



Seorang remaja mungkin berkata:



“Enggak ada yang ngerti aku.”



“Percuma cerita.”



“Kalian enggak bakal ngerti.”



“Aku sendirian.”



“Enggak ada yang peduli.”



Jangan langsung membalas:



“Lho, kan Ayah/Ibu selalu ada buat kamu.”



Secara logika, pernyataan tersebut mungkin benar. Tetapi secara emosional, anak mungkin tetap merasa tidak dipahami.



Yang ia butuhkan pada saat itu bukan debat mengenai apakah orang tua peduli.



Ia mungkin membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa langsung menghakimi, memberi ceramah, atau mencari solusi.



Cobalah mengatakan:



“Mungkin selama ini Ayah/Ibu belum benar-benar memahami apa yang kamu rasakan. Tapi Ayah/Ibu ingin mencoba mendengarkan.”



Kalimat tersebut mengandung sesuatu yang sangat penting: kerendahan hati.



Orang tua tidak harus selalu memiliki jawaban. Kadang-kadang, menjadi tempat yang aman untuk bercerita jauh lebih penting daripada memberikan nasihat yang sempurna.



Jangan Salah Mengartikan Semua Perubahan sebagai “Drama Remaja”



Salah satu kesalahan terbesar adalah menganggap semua perubahan emosi sebagai kenakalan atau drama.



Kalimat seperti:



“Namanya juga anak remaja.”



“Dulu Ayah/Ibu juga begitu.”



“Kamu terlalu banyak pikiran.”



“Masalah kecil saja dibesar-besarkan.”



bisa membuat anak semakin enggan bercerita.



Padahal, setiap generasi tumbuh dalam konteks yang berbeda.



Remaja saat ini menghadapi tekanan akademik, dinamika pertemanan, media sosial, perbandingan sosial, ekspektasi keluarga, dan berbagai persoalan lain yang mungkin tidak terlihat oleh orang tua.



Bukan berarti orang tua harus membenarkan semua perilaku anak.



Memahami emosi tidak sama dengan membiarkan perilaku yang salah.



Orang tua tetap dapat menetapkan batasan sambil menunjukkan empati.



Misalnya:



“Ibu mengerti kamu sedang marah. Kamu boleh marah, tetapi kamu tidak boleh menyakiti orang lain. Kalau sudah lebih tenang, kita bicarakan apa yang sebenarnya terjadi.”



Itu jauh berbeda dari:



“Berhenti marah! Kamu selalu bikin masalah!”



Apa yang Sebaiknya Dilakukan Orang Tua?



Jika Anda melihat beberapa tanda di atas, jangan langsung membuat diagnosis sendiri.



Tidak semua anak yang menarik diri mengalami masalah psikologis. Tidak semua remaja yang mudah marah sedang mengalami luka emosional.



Namun, perubahan perilaku yang signifikan, menetap, dan mengganggu kehidupan sehari-hari layak mendapatkan perhatian.



Mulailah dengan tiga hal.



Pertama, dengarkan sebelum memberi solusi



Terkadang orang tua terlalu cepat mencari solusi.



Anak baru bercerita sedikit, langsung muncul nasihat panjang.



Padahal, mungkin anak hanya ingin didengarkan terlebih dahulu.



Cobalah menahan dorongan untuk langsung memperbaiki semuanya.



Kedua, validasi perasaannya



Validasi bukan berarti mengatakan bahwa semua tindakan anak benar.



Validasi berarti mengakui bahwa perasaannya nyata.



Misalnya:



“Ibu bisa mengerti kenapa kamu merasa kecewa.”



Bukan:



“Kamu memang terlalu sensitif.”



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi dampaknya terhadap komunikasi bisa sangat besar.



Ketiga, cari bantuan profesional jika diperlukan



Jika perubahan perilaku berlangsung lama, semakin berat, mengganggu sekolah atau hubungan sosial, atau membuat anak kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga profesional kesehatan mental yang sesuai.



Terutama jika anak berbicara mengenai keinginan untuk menyakiti dirinya sendiri, tidak ingin hidup, merasa tidak ada harapan, atau menunjukkan perilaku yang membahayakan dirinya.



Dalam kondisi seperti itu, jangan menunggu sampai masalahnya “hilang sendiri”. Cari bantuan profesional dan pastikan anak tidak sendirian.



Pada Akhirnya, Anak Tidak Selalu Membutuhkan Orang Tua yang Sempurna



Mungkin salah satu hal terpenting yang perlu diingat adalah ini:



Anak tidak membutuhkan orang tua yang selalu tahu jawaban.



Mereka membutuhkan orang tua yang mau hadir.



Mau mendengarkan.



Mau mengakui ketika salah.



Mau berkata:



“Ceritakan kepada Ibu.”



“Ayah tidak akan langsung menghakimi kamu.”



“Kita cari jalan keluarnya bersama.”



Seorang remaja mungkin tidak selalu menunjukkan bahwa ia membutuhkan orang tuanya.



Kadang-kadang justru ketika ia berkata, “Aku tidak butuh siapa-siapa,” ia sedang berada pada titik ketika ia paling membutuhkan seseorang yang tetap hadir tanpa memaksanya berbicara.



Jadi, jika akhir-akhir ini anak terlihat berubah, jangan hanya bertanya:



“Kenapa anak saya menjadi seperti ini?”



Cobalah bertanya:



“Apa yang mungkin sedang dialami anak saya yang belum mampu ia ceritakan?”



Pertanyaan kedua membuka pintu menuju empati.



