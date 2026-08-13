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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 13 Agustus 2026 | 22.09 WIB

9 Kebiasaan Sehari-hari Pria yang Tidak Menghormati Pasangannya Menurut Psikologi

Kebiasaan sehari-hari pria yang tidak menghormati pasangannya menurut psikologi / foto : Magnific/ pressfoto - Image

Kebiasaan sehari-hari pria yang tidak menghormati pasangannya menurut psikologi / foto : Magnific/ pressfoto

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa rasa hormat seorang pria terhadap pasangannya sering tercermin lewat kebiasaan kecil sehari-hari.

Sejumlah perilaku yang tampak sepele sebenarnya dapat menjadi tanda peringatan tersembunyi dalam sebuah hubungan.

Mengenali kebiasaan tersebut penting agar seseorang dapat memahami apakah dirinya benar-benar dihargai oleh pasangannya.

Dilansir dari laman YourTango pada  Kamis (13/8), berikut sembilan kebiasaan sehari-hari yang biasa dilakukan pria yang tidak menghormati pasangannya dalam sebuah hubungan.

1. Hanya menghubungi setelah larut malam

Pesan yang hanya datang setelah tengah malam biasanya bukan tanda keinginan menjalin percakapan emosional yang mendalam.

Kebiasaan ini sering kali hanya mencerminkan keinginan untuk mengisi kesepian di malam hari semata.

Ketika seorang pria terburu-buru pergi setelah malam bersama, hal itu menjadi tanda kurangnya penghargaan terhadap pasangan.

Pola komunikasi semacam ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak dibangun atas dasar rasa hormat yang tulus.

2. Jarang menunjukkan usaha yang nyata

Editor: Setyo Adi Nugroho
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