Suka Mute Chat dan Jarang Balas Pesan? Ini Ciri Kepribadian yang Mungkin Kamu Punya

JawaPos.com — Punya kebiasaan membisukan chat teman, membiarkan pesan menumpuk, atau baru membalas setelah berjam-jam? Bagi sebagian orang, perilaku tersebut mungkin terlihat seperti tanda tidak peduli atau sengaja menjauh.

Di tengah kehidupan yang hampir selalu terhubung, pesan masuk tidak hanya membawa informasi, tetapi juga tuntutan untuk merespons. Bahkan chat sederhana seperti “lagi apa?” atau obrolan grup yang sebenarnya tidak penting dapat terasa seperti gangguan ketika muncul terus-menerus.

Karena itu, orang yang sering mute chat belum tentu tidak menyukai teman-temannya. Mereka mungkin justru memiliki cara tertentu dalam mengatur energi, perhatian, dan waktu untuk berinteraksi.

Dilansir dari The Economic Times, Rabu (12/8), psikologi melihat kebiasaan mengurangi notifikasi dan interaksi digital sebagai sesuatu yang lebih kompleks daripada sekadar perilaku antisosial. Berikut ciri kepribadian yang mungkin tercermin dari kebiasaan suka mute chat dan jarang membalas pesan:

1. Butuh Kendali atas Apa yang Mereka Perhatikan

Orang yang sering membisukan chat mungkin lebih nyaman jika dirinya yang menentukan kapan harus membuka percakapan. Mereka tidak ingin setiap bunyi notifikasi otomatis mengalihkan perhatian dari pekerjaan atau aktivitas yang sedang dilakukan.

Ini bukan berarti mereka tidak mau berbicara. Mereka hanya tidak ingin setiap pesan terasa seperti kewajiban untuk segera menjawab.

Bayangkan sedang bekerja, lalu 30 pesan masuk dari satu grup. Bagi sebagian orang, membisukan percakapan adalah cara sederhana untuk mengatakan, “Nanti saya baca kalau sudah selesai.”

2. Jarang Balas Pesan Bisa Berarti Tidak Suka Interaksi yang Menuntut