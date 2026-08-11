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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 12 Agustus 2026 | 00.16 WIB

10 Sifat Kepribadian Positif dan Negatif Zodiak Taurus Menurut Astrologi, Begini Penjelasannya

Sifat kepribadian positif dan negatif zodiak taurus menurut astrologi. (Magnific) - Image

Sifat kepribadian positif dan negatif zodiak taurus menurut astrologi. (Magnific)

JawaPos.com – Zodiak Taurus dikenal sebagai simbol ketekunan dan keteguhan hati dalam astrologi.

Sebagai zodiak yang identik dengan banteng, Taurus memiliki sifat kepribadian yang khas dan mudah dikenali.

Astrologi menjelaskan bahwa Taurus memiliki banyak sifat positif, namun juga menyimpan beberapa sifat negatif.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (11/8), dijelaskan mengenai sepuluh sifat kepribadian positif dan negatif zodiak Taurus secara lengkap menurut astrologi.

1. Dikenal sangat pengertian

Taurus mampu menganalisis suatu situasi dari berbagai sudut pandang meski terasa cukup rumit.

Kemampuan observasi yang kuat membantu mereka memahami alasan di balik perilaku seseorang. Mereka juga mampu memberikan solusi realistis ketika diminta pendapat oleh orang lain.

2. Memiliki tingkat kesabaran tinggi

Editor: Novia Tri Astuti
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