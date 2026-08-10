Lebih Menyukai Anjing daripada Kucing? Mereka Menunjukkan 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Preferensi terhadap hewan peliharaan ternyata bisa memberikan gambaran menarik tentang kepribadian seseorang.

Penelitian dari Carroll University di Wisconsin, misalnya, menemukan bahwa “dog people” dan “cat people” cenderung memiliki sifat yang berbeda secara signifikan.

DIlansir dari Geediting, jika Anda lebih memilih bermain lempar bola dengan anjing ketimbang mengelus kucing di sofa, kemungkinan besar Anda memiliki beberapa ciri khas ini.

1. Lebih Ekstrovert dan Suka Bersosialisasi

Orang yang menyukai anjing umumnya lebih terbuka pada interaksi sosial.

Hal ini masuk akal, mengingat memelihara anjing sering mengharuskan pemiliknya keluar rumah — entah untuk berjalan-jalan, bermain di taman, atau berinteraksi dengan pemilik anjing lain.

Psikolog menyebut sifat ini sebagai high extraversion, yakni dorongan alami untuk mencari koneksi dan aktivitas yang melibatkan orang lain.

2. Memiliki Tingkat Energi yang Tinggi

Anjing adalah hewan yang penuh semangat dan membutuhkan banyak aktivitas fisik.