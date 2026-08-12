Foto Lama Bikin Air Mata Menetes? Bisa Jadi Anda Punya 8 Sifat Ini

ciri kepribadian orang yang suka menangis melihat foto lama menurut Psikologi. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Sebuah foto lama terkadang mampu menghadirkan emosi yang tidak terduga. Hanya dengan melihat wajah, tempat, atau suasana dari masa lalu, seseorang bisa tiba-tiba merasa haru bahkan meneteskan air mata.
Respons tersebut tidak selalu berarti seseorang sedang bersedih. Foto lama dapat menjadi pemicu nostalgia, yaitu pengalaman emosional ketika seseorang mengingat kembali peristiwa, orang, atau fase kehidupan yang memiliki arti khusus.
Dalam psikologi, nostalgia juga dapat berkaitan dengan hubungan sosial, identitas diri, dan cara seseorang memberikan makna terhadap pengalaman hidupnya. Karena itu, orang yang mudah terharu ketika melihat foto lama mungkin memiliki kecenderungan tertentu dalam mengolah emosi dan kenangan.
Dilansir dari Geediting.com, berikut sejumlah karakter yang dikaitkan dengan orang yang mudah menangis ketika melihat foto lama. Namun, ciri-ciri ini bukanlah diagnosis psikologis dan tidak otomatis berlaku bagi setiap orang.
Orang yang mudah menangis ketika melihat kenangan lama mungkin memiliki respons emosional yang cukup kuat.
Sebuah foto bukan sekadar gambar bagi mereka. Detail kecil di dalamnya dapat menghidupkan kembali suasana, perasaan, atau pengalaman yang pernah terjadi.
Karena itu, kebahagiaan, kesedihan, kerinduan, maupun rasa kehilangan bisa dirasakan dengan intensitas yang lebih besar.
Sensitivitas seperti ini bukan berarti seseorang terlalu dramatis. Justru, kemampuan merasakan emosi secara mendalam dapat membuat seseorang lebih menghargai hubungan, pengalaman, karya seni, dan berbagai momen penting dalam kehidupannya.
Foto lama juga dapat membuat seseorang membayangkan kembali apa yang dirasakan oleh dirinya atau orang lain pada masa tersebut.
Misalnya, ketika melihat foto masa kecil, seseorang bukan hanya melihat wajah seorang anak. Ia mungkin turut mengingat harapan, kekhawatiran, kegembiraan, atau perjuangan yang pernah menyertainya.
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