Air Mata Lee Joo Seung Pecah Saat Kenang Kakek, Ungkap Alasan Donasikan Seluruh Hadiah Kompetisi 

lee joo seung (pinterest

JawaPos.com - Lee Joo Seung akan membagikan kisah emosional dalam episode terbaru program MBC I Live Alone yang tayang pada 17 Juli.

Dilansir dari The Chosun, setelah berhasil meraih juara di ajang Director Survival, ia membawa pulang trofi kemenangan untuk dipersembahkan kepada sang nenek, menghadirkan momen yang dipenuhi haru dan kenangan tentang mendiang kakeknya.

Lee Joo Seung menghabiskan waktu bersama ibu dan neneknya sebelum memperlihatkan trofi juara yang diraihnya usai melalui persaingan ketat.

Melihat pencapaian sang cucu, nenek Lee Joo Seung menggenggam trofi itu erat sambil berkata bahwa mendiang suaminya pasti akan sangat bangga.

Ucapan tersebut sontak membuat suasana berubah emosional, hingga air mata tak mampu lagi dibendung oleh seluruh keluarga.

Tak hanya itu, Lee Joo Seung juga menunjukkan sertifikat donasi hadiah uang sebesar 100 juta won yang ia sumbangkan sepenuhnya.

Ia mengungkapkan bahwa keputusan besar tersebut dilandasi sosok sang kakek yang selama hidup selalu menjadi penyemangat terbesar dalam perjalanan kariernya sebagai sutradara.

Lee Joo Seung mengenang bagaimana sang kakek selalu memanggilnya dengan sebutan "Director Lee" sejak ia menyutradarai film pertamanya.

Dukungan sederhana itu menjadi sumber kekuatan untuk terus mengejar impian. Namun, ia harus menerima kenyataan pahit ketika sang kakek meninggal dunia saat dirinya tengah menyelesaikan naskah final untuk kompetisi Director Survival.

Episode ini juga memperlihatkan Lee Joo Seung mengunjungi kamar mendiang kakeknya yang kini kosong.

Ia meletakkan trofi juara dan sertifikat donasi di depan foto sang kakek, lalu menyampaikan kerinduan dengan mata berkaca-kaca.

Momen penuh emosi tersebut diprediksi menjadi salah satu adegan paling menyentuh dalam tayangan I Live Alone pekan ini.