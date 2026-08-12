Ingin Hidup Lebih Tenang? Waspadai 6 Kebiasaan yang Bisa Menguras Pikiran

Ilustrasi kebiasaan yang merusak ketenangan pikiran (freepik)
JawaPos.com - Ketenangan pikiran sering dianggap sebagai sesuatu yang hanya bisa diperoleh ketika seseorang berada di tempat yang nyaman dan jauh dari kesibukan.
Padahal, rasa tenang juga sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Tanpa disadari, beberapa aktivitas sederhana justru dapat membuat pikiran terus berada dalam kondisi waspada, penuh distraksi, atau sibuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu.
Mengenali kebiasaan tersebut bisa menjadi langkah awal untuk mengubah rutinitas menjadi lebih sehat dan memberikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat.
Dilansir dari The Vessel, berikut enam kebiasaan yang dapat perlahan mengikis ketenangan pikiran.
Pernah berniat melihat media sosial selama beberapa menit, tetapi akhirnya terus menggulir layar hingga berjam-jam?
Kebiasaan mengonsumsi berbagai informasi negatif secara terus-menerus dikenal sebagai doomscrolling. Aktivitas ini dapat membuat seseorang terus terpapar berita buruk, konflik, dan berbagai skenario yang memicu kekhawatiran.
Awalnya mungkin hanya ingin mengetahui perkembangan terbaru. Namun, tanpa batas yang jelas, waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat justru habis untuk membaca informasi yang membuat pikiran semakin lelah.
Membatasi waktu penggunaan media sosial dan memberikan jeda dari berita negatif dapat menjadi langkah sederhana untuk menjaga ketenangan.
Pernah mengalami satu masalah yang terus terlintas di kepala meskipun sebenarnya tidak sedang menghadapinya?
Memikirkan persoalan secara berulang tanpa menemukan solusi dapat membuat pikiran semakin terkuras. Kebiasaan ini sering disebut sebagai rumination atau perenungan berlebihan.
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