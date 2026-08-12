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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 13 Agustus 2026 | 00.35 WIB

Orang dengan Psikologi Percaya Diri Tinggi Ternyata Punya 8 Kebiasaan Khas Ini

Kebiasaan orang percaya diri tinggi menurut psikologi. (Magnific) - Image

Kebiasaan orang percaya diri tinggi menurut psikologi. (Magnific)

JawaPos.com – Psikologi percaya diri tinggi menjadi ciri khas orang yang mampu bersikap tenang tanpa kehilangan rasa hormat dari orang lain.

Sosok yang benar-benar percaya diri jarang ditemukan karena mereka mampu bersikap tegas tanpa rasa takut berlebihan.

Kebiasaan tertentu yang mereka lakukan justru membentuk rasa percaya diri yang kokoh dan sulit digoyahkan orang lain.

Dilansir dari laman YourTango pada  Rabu (12/8), berikut delapan kebiasaan psikologi percaya diri tinggi yang biasa dimiliki orang yang sulit dijatuhkan secara mental.

1. Memilih diam saat menghadapi penghinaan

Ketika seseorang menyerang karakter pribadi, dorongan pertama biasanya adalah membalas dengan komentar yang sama menyakitkan.

Namun sikap membalas semacam itu justru menunjukkan rasa tidak aman, bukan kekuatan yang sesungguhnya.

Orang dengan kepercayaan diri tinggi memilih diam karena memahami bahwa sikap ini justru melemahkan kekuatan lawan bicara.

Editor: Novia Tri Astuti
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