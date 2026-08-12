Orang dengan Psikologi Percaya Diri Tinggi Ternyata Punya 8 Kebiasaan Khas Ini

Kebiasaan orang percaya diri tinggi menurut psikologi. (Magnific)
JawaPos.com – Psikologi percaya diri tinggi menjadi ciri khas orang yang mampu bersikap tenang tanpa kehilangan rasa hormat dari orang lain.
Sosok yang benar-benar percaya diri jarang ditemukan karena mereka mampu bersikap tegas tanpa rasa takut berlebihan.
Kebiasaan tertentu yang mereka lakukan justru membentuk rasa percaya diri yang kokoh dan sulit digoyahkan orang lain.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (12/8), berikut delapan kebiasaan psikologi percaya diri tinggi yang biasa dimiliki orang yang sulit dijatuhkan secara mental.
1. Memilih diam saat menghadapi penghinaan
Ketika seseorang menyerang karakter pribadi, dorongan pertama biasanya adalah membalas dengan komentar yang sama menyakitkan.
Namun sikap membalas semacam itu justru menunjukkan rasa tidak aman, bukan kekuatan yang sesungguhnya.
Orang dengan kepercayaan diri tinggi memilih diam karena memahami bahwa sikap ini justru melemahkan kekuatan lawan bicara.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares
Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI
Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ