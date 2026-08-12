Bukan Tak Disukai, 8 Kebiasaan Orang Baik Ini Justru Bisa Menjauhkan Mereka dari Sahabat Dekat

JawaPos.com – Menjadi pribadi yang baik dan suka membantu orang lain memang merupakan kualitas positif. Namun, kebaikan hati ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan banyaknya hubungan pertemanan yang dekat.

Ada orang yang dikenal ramah, perhatian, dan selalu bersedia menolong, tetapi justru tidak memiliki banyak teman yang benar-benar bisa dijadikan tempat bersandar.

Kondisi tersebut tidak selalu berarti mereka tidak disukai. Dalam beberapa kasus, kebiasaan tertentu justru membuat seseorang tanpa sadar membangun jarak emosional dengan orang lain.

Terlalu sering mengutamakan kebutuhan orang lain, sulit menunjukkan kelemahan, hingga enggan menerima pertolongan dapat membuat hubungan berhenti pada tingkat permukaan.

Dilansir dari Geediting, berikut delapan kebiasaan yang disebut dapat membuat orang baik kesulitan membangun persahabatan yang dekat dan bermakna.

1. Terlalu Sering Memaksakan Diri Orang yang suka membantu biasanya sulit menolak ketika seseorang membutuhkan pertolongan.

Mereka rela menyisihkan waktu dan tenaga, bahkan ketika sebenarnya sedang memiliki banyak urusan sendiri. Mengatakan "tidak" terkadang membuat mereka merasa bersalah.

Jika terus dilakukan, kebiasaan tersebut dapat menyebabkan kelelahan. Waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk diri sendiri maupun membangun hubungan dekat justru habis untuk memenuhi kebutuhan orang lain.

Belajar menetapkan batasan bukan berarti berubah menjadi egois. Justru, batasan yang sehat dapat membantu seseorang menjaga hubungan tanpa mengorbankan dirinya sendiri.