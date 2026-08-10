Jika Anda Ingin Segera Menjadi Pasangan yang Lebih Baik, Coba Lakukan 7 Cara Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Menjadi pasangan yang baik bukan berarti harus selalu romantis, selalu mengalah, atau mampu memenuhi semua keinginan pasangan.

Dalam hubungan yang sehat, menjadi pasangan yang lebih baik justru berkaitan dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri, berkomunikasi dengan sehat, menghargai pasangan, serta mau memperbaiki kesalahan.

Tidak ada hubungan yang benar-benar sempurna. Dua orang yang saling mencintai tetap bisa berbeda pendapat, salah memahami ucapan satu sama lain, merasa kecewa, atau mengalami konflik.

Yang membedakan hubungan yang sehat dengan hubungan yang tidak sehat bukanlah ada atau tidaknya masalah, melainkan bagaimana kedua orang tersebut menghadapi masalah.

Psikologi hubungan menunjukkan bahwa kualitas hubungan banyak dipengaruhi oleh pola komunikasi, kemampuan mengelola emosi, rasa aman, empati, dan kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.

Kabar baiknya, Anda tidak harus menunggu bertahun-tahun untuk berubah menjadi pasangan yang lebih baik. Beberapa perubahan sederhana dapat mulai dilakukan sejak sekarang.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (10/8), jika Anda ingin segera menjadi pasangan yang lebih baik, berikut tujuh cara yang bisa dicoba.

1. Belajar Mendengarkan, Bukan Sekadar Menunggu Giliran Bicara

Salah satu kesalahan paling umum dalam hubungan adalah mengira bahwa komunikasi berarti berbicara sebanyak mungkin.