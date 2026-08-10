Jika Anda Ingin Segera Menjadi Pasangan yang Lebih Baik, Coba Lakukan 7 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menjadi pasangan yang baik./Magnific/azerbaijan_stockers
JawaPos.com - Menjadi pasangan yang baik bukan berarti harus selalu romantis, selalu mengalah, atau mampu memenuhi semua keinginan pasangan.
Dalam hubungan yang sehat, menjadi pasangan yang lebih baik justru berkaitan dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri, berkomunikasi dengan sehat, menghargai pasangan, serta mau memperbaiki kesalahan.
Tidak ada hubungan yang benar-benar sempurna. Dua orang yang saling mencintai tetap bisa berbeda pendapat, salah memahami ucapan satu sama lain, merasa kecewa, atau mengalami konflik.
Yang membedakan hubungan yang sehat dengan hubungan yang tidak sehat bukanlah ada atau tidaknya masalah, melainkan bagaimana kedua orang tersebut menghadapi masalah.
Psikologi hubungan menunjukkan bahwa kualitas hubungan banyak dipengaruhi oleh pola komunikasi, kemampuan mengelola emosi, rasa aman, empati, dan kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
Kabar baiknya, Anda tidak harus menunggu bertahun-tahun untuk berubah menjadi pasangan yang lebih baik. Beberapa perubahan sederhana dapat mulai dilakukan sejak sekarang.
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (10/8), jika Anda ingin segera menjadi pasangan yang lebih baik, berikut tujuh cara yang bisa dicoba.
1. Belajar Mendengarkan, Bukan Sekadar Menunggu Giliran Bicara
Salah satu kesalahan paling umum dalam hubungan adalah mengira bahwa komunikasi berarti berbicara sebanyak mungkin.
Padahal, komunikasi yang sehat juga membutuhkan kemampuan mendengarkan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates