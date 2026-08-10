6 Pertanyaan yang Harus Dimiliki Jawabannya oleh Setiap Pasangan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Hubungan yang sehat bukan hanya tentang rasa cinta, perhatian, atau seberapa sering pasangan menghabiskan waktu bersama.

Dalam psikologi hubungan, kualitas sebuah hubungan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan dua orang untuk memahami satu sama lain, berkomunikasi secara terbuka, menghadapi konflik, serta memiliki gambaran yang cukup jelas tentang kehidupan yang ingin mereka bangun bersama.

Banyak pasangan merasa hubungan mereka baik-baik saja karena jarang bertengkar. Padahal, tidak adanya pertengkaran belum tentu berarti adanya kedekatan emosional. Bisa saja pasangan justru terbiasa menghindari percakapan penting karena takut konflik.

Sebaliknya, pasangan yang sesekali berbeda pendapat tetapi mampu membicarakannya dengan sehat dapat memiliki hubungan yang jauh lebih kuat.

Karena itu, ada beberapa pertanyaan penting yang sebaiknya mampu dijawab oleh setiap pasangan. Bukan berarti jawabannya harus selalu sama. Perbedaan justru merupakan hal yang wajar. Yang lebih penting adalah kedua orang tersebut mengetahui bagaimana cara pasangannya berpikir, apa yang dianggap penting, serta bagaimana mereka akan menghadapi berbagai kemungkinan dalam kehidupan bersama.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (10/8), terdapat enam pertanyaan yang layak dibicarakan oleh setiap pasangan.

1. "Apa yang sebenarnya membuat kita merasa dicintai?"

Pertanyaan pertama mungkin terdengar sederhana, tetapi jawabannya bisa sangat berbeda pada setiap orang.

Ada seseorang yang merasa dicintai ketika pasangannya sering memberikan perhatian. Ada yang merasa lebih dihargai ketika pasangannya membantu menyelesaikan pekerjaan. Ada pula yang membutuhkan kata-kata afirmasi, waktu berkualitas, sentuhan fisik, atau sekadar merasa didengarkan ketika sedang menghadapi masalah.