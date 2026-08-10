Menemukan 7 Tanda-Tanda Ini dari Pasangan Anda? Dia Benar-Benar Mencintaimu dengan Tulus

seseorang yang benar-benar mencintai pasangannya dengan tulus./Magnific/magnific
JawaPos.com - Pernahkah Anda bertanya-tanya, “Apakah dia benar-benar mencintaiku, atau selama ini aku hanya terlalu berharap?”
Pertanyaan seperti ini sangat wajar muncul dalam sebuah hubungan. Terlebih ketika seseorang tidak selalu pandai mengungkapkan perasaannya lewat kata-kata.
Ada orang yang mudah mengatakan “aku sayang kamu”, tetapi sulit menunjukkannya dalam tindakan. Sebaliknya, ada juga orang yang jarang mengucapkan kata-kata romantis, tetapi perilakunya setiap hari menunjukkan perhatian, kepedulian, dan komitmen yang jauh lebih dalam.
Dalam psikologi hubungan, cinta yang sehat bukan hanya tentang perasaan kuat atau kata-kata manis. Cinta juga terlihat melalui perilaku yang konsisten, rasa aman, empati, penghargaan, dan kesediaan untuk membangun hubungan bersama.
Karena itu, jika Anda menemukan beberapa tanda berikut dalam diri pasangan, bisa jadi ia memang memiliki perasaan yang tulus kepada Anda.
Namun, perlu diingat: tidak ada satu tanda yang bisa menjadi bukti mutlak seseorang mencintai kita. Yang lebih penting adalah pola perilakunya dari waktu ke waktu.
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (10/8), terdapat tujuh tanda yang patut Anda perhatikan.
1. Dia Memperhatikan Hal-Hal Kecil Tentang Dirimu
Salah satu tanda cinta yang sering kali tidak disadari adalah ketika seseorang benar-benar memperhatikan detail kecil tentang diri kita.
Dia mungkin mengingat makanan yang tidak Anda sukai. Dia tahu kapan Anda biasanya merasa lelah. Dia ingat cerita yang pernah Anda sampaikan beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan lalu. Dia tahu hal sederhana yang bisa membuat Anda senang, sekaligus memahami hal-hal yang membuat Anda tidak nyaman.
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