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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 11 Agustus 2026 | 02.53 WIB

Ingin Menghindari Masalah Kesehatan Mental? Hindari 5 Hal yang Tidak Dilakukan Orang yang Menua

seseorang yang menghindari masalah kesehatan mental./Magnific/syda_productions - Image

seseorang yang menghindari masalah kesehatan mental./Magnific/syda_productions

JawaPos.com - Menua adalah bagian alami dari kehidupan. Seiring bertambahnya usia, banyak hal berubah: tubuh tidak lagi sekuat dulu, lingkaran pertemanan bisa mengecil, anak-anak mulai memiliki kehidupan sendiri, pekerjaan mungkin berakhir, dan seseorang perlahan dipaksa berhadapan dengan kenyataan bahwa hidup memiliki batas.

Namun, ada satu hal yang sering terlupakan ketika membicarakan proses penuaan: kesehatan mental juga membutuhkan perhatian.

Menjadi tua dengan sehat secara mental bukan berarti seseorang tidak pernah merasa sedih, kesepian, cemas, kecewa, atau takut. Justru sebaliknya. Orang yang memiliki kesehatan psikologis yang baik tetap dapat mengalami emosi negatif, tetapi mereka cenderung memiliki cara yang lebih adaptif untuk menghadapinya.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (10/8), psikologi menunjukkan bahwa kesejahteraan mental pada usia lanjut berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk hubungan sosial, aktivitas fisik, rasa memiliki tujuan, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, serta cara seseorang mengelola emosi dan stres.

Karena itu, jika Anda ingin berusaha menjaga kesehatan mental hingga usia lanjut, mungkin bukan hanya kebiasaan yang perlu diperhatikan. Ada pula beberapa hal yang sebaiknya tidak terus-menerus dilakukan.

Berikut lima di antaranya.

1. Orang yang menua sehat secara mental tidak terus-menerus mengisolasi diri

Kesendirian dan kesepian adalah dua hal yang berbeda.

Seseorang bisa menikmati waktu sendirian tanpa merasa kesepian. Sebaliknya, seseorang dapat berada di tengah banyak orang tetapi tetap merasa tidak terhubung dengan siapa pun.

Masalahnya muncul ketika menarik diri dari kehidupan sosial menjadi pola yang berlangsung lama.

Editor: Hanny Suwindari
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