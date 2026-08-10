Tak Suka Basa-basi hingga Sangat Empatik, Ini 9 Ciri Perempuan INFJ

Ilustrasi perempuan INFJ (freepik/halayalex)
JawaPos.com – Perempuan dengan tipe kepribadian INFJ kerap digambarkan sebagai sosok yang tenang, intuitif, penuh empati, sekaligus memiliki pemikiran yang sangat mendalam.
Dalam klasifikasi MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), INFJ merupakan singkatan dari Introverted, Intuitive, Feeling, dan Judging. Tipe ini sering dikaitkan dengan pribadi yang reflektif, idealis, serta memiliki kepedulian kuat terhadap orang lain.
Perempuan INFJ biasanya tidak mudah membuka seluruh sisi dirinya kepada sembarang orang. Mereka dapat terlihat hangat dan mudah diajak berbicara, tetapi tetap membutuhkan ruang pribadi untuk memulihkan energi.
Dilansir dari laman Hack Spirit, terdapat sejumlah karakter yang kerap diasosiasikan dengan perempuan INFJ. Berikut sembilan di antaranya.
1. Lebih menyukai percakapan yang bermakna
Perempuan INFJ umumnya kurang tertarik pada obrolan yang hanya berlangsung di permukaan. Mereka lebih menikmati pembicaraan mengenai kehidupan, impian, nilai-nilai pribadi, pengalaman, maupun berbagai hal yang memiliki makna emosional.
Meski senang membangun hubungan yang dekat, mereka juga membutuhkan waktu untuk menyendiri. Kesendirian bukan berarti menjauh dari orang lain, melainkan menjadi cara untuk menata kembali pikiran dan energi.
2. Bisa terlihat seperti ekstrovert
Jangan heran jika seorang INFJ terkadang terlihat ramah, komunikatif, dan mudah berbaur. Sikap tersebut membuat orang lain bisa mengira dirinya seorang ekstrovert.
Namun, interaksi sosial yang terlalu lama dapat menguras energinya. Setelah berada di tengah banyak orang, mereka biasanya membutuhkan waktu sendiri untuk kembali merasa nyaman.
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