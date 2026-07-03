Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Sabtu, 4 Juli 2026 | 04.07 WIB

Menurut Psikologi, 7 Sifat yang Membuat Tipe Kepribadian INFJ Sangat Langka

Ilustrasi orang introvert sendirian di rumah (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi orang introvert sendirian di rumah (Dok. Freepik)

JawaPos.com – Menurut Myers-Briggs Type Indicator alias MBTI, tipe INFJ hanya mencakup sekitar 1,5 persen dari populasi umum.

Alhasil tipe INFJ (Introverted, Intuitive, Feeling, dan Judging) tersebut mendapat gelar sebagai tipe kepribadian terlangka di dunia.

Meski begitu keempat huruf ini hampir tidak menggambarkan sepenuhnya apa yang membuat tipe kepribadian ini begitu khas.

Dilansir expert editor, berikut tujuh sifat yang membuat tipe INFJ sangat langka dari sudut pandang psikologi.

1. Mereka menyerap emosi seperti spons

Kebanyakan orang bisa berempati dengan orang lain. Mereka bisa mendengarkan keluh kesah seseorang dan merasa simpati.

Tapi INFJ? Mereka tidak hanya bersimpati. Mereka benar-benar merasakan apa yang orang lain rasakan.

Psikologi menyebut INFJ terus-menerus menyelaraskan diri dengan suasana emosional di sekitar mereka. Ini bukan pilihan melainkan otomatis.

2. Mereka melihat pola yang luput dari pengamatan orang lain

INFJ tidak hanya memperhatikan detail.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
INFJ Banget, Yoojung Menangis Saat Syuting Video Konser I.O.I - Image
Music & Movie

INFJ Banget, Yoojung Menangis Saat Syuting Video Konser I.O.I

Senin, 18 Mei 2026 | 21.17 WIB

Punya Sisi Gelap yang Tak Terduga, 5 Alasan Kepribadian INFJ Melakukan Hal Ini - Image
Kepribadian

Punya Sisi Gelap yang Tak Terduga, 5 Alasan Kepribadian INFJ Melakukan Hal Ini

Minggu, 22 Maret 2026 | 16.45 WIB

Sering Dinilai Aneh oleh Orang Lain, Intip 7 Kebiasaan Unik dari Kepribadian INFJ - Image
Kepribadian

Sering Dinilai Aneh oleh Orang Lain, Intip 7 Kebiasaan Unik dari Kepribadian INFJ

Sabtu, 14 Maret 2026 | 15.24 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu! - Image
1

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!

2

Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar

3

Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda 

4

Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!

5

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!

7

Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen

8

Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion

9

Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu

10

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore