Menurut Psikologi, 7 Sifat yang Membuat Tipe Kepribadian INFJ Sangat Langka

Ilustrasi orang introvert sendirian di rumah (Dok. Freepik)
JawaPos.com – Menurut Myers-Briggs Type Indicator alias MBTI, tipe INFJ hanya mencakup sekitar 1,5 persen dari populasi umum.
Alhasil tipe INFJ (Introverted, Intuitive, Feeling, dan Judging) tersebut mendapat gelar sebagai tipe kepribadian terlangka di dunia.
Meski begitu keempat huruf ini hampir tidak menggambarkan sepenuhnya apa yang membuat tipe kepribadian ini begitu khas.
Dilansir expert editor, berikut tujuh sifat yang membuat tipe INFJ sangat langka dari sudut pandang psikologi.
1. Mereka menyerap emosi seperti spons
Kebanyakan orang bisa berempati dengan orang lain. Mereka bisa mendengarkan keluh kesah seseorang dan merasa simpati.
Tapi INFJ? Mereka tidak hanya bersimpati. Mereka benar-benar merasakan apa yang orang lain rasakan.
Psikologi menyebut INFJ terus-menerus menyelaraskan diri dengan suasana emosional di sekitar mereka. Ini bukan pilihan melainkan otomatis.
2. Mereka melihat pola yang luput dari pengamatan orang lain
INFJ tidak hanya memperhatikan detail.
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