5 Sifat yang Membuat Anda Disegani, Meski Tak Pernah Berusaha Menakut-nakuti Orang

Ilustrasi kepribadian kuat yang mengintimidasi (freepik/stockking)
JawaPos.com – Kepribadian yang kuat tidak selalu identik dengan seseorang yang keras, banyak bicara, atau gemar mendominasi orang lain.
Ada kalanya seseorang justru terlihat berwibawa karena mampu bersikap tenang, mengetahui batas dirinya, serta tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari lingkungan.
Karakter seperti ini terkadang membuat orang lain merasa segan. Bukan karena orang tersebut sengaja menakut-nakuti, melainkan karena ia memiliki prinsip yang jelas dan tidak mudah mengubah sikap hanya demi mendapatkan penerimaan.
Beberapa tulisan mengenai kepribadian kuat juga mengaitkannya dengan sikap mandiri, percaya diri, autentik, tegas dalam mengambil keputusan, serta tidak mudah mengikuti tekanan sosial. Namun, karakter tersebut tentu tidak bisa digunakan sebagai diagnosis psikologis seseorang.
Lantas, seperti apa tanda-tandanya?
Berikut lima ciri yang bisa menunjukkan seseorang memiliki kepribadian kuat dan membuatnya cenderung disegani oleh orang lain.
Seseorang dengan karakter kuat biasanya lebih tertarik pada pembicaraan yang memiliki makna.
Mereka mungkin tidak terlalu menikmati obrolan yang hanya berputar pada hal-hal ringan. Sebaliknya, mereka lebih tertarik membahas tujuan hidup, pengalaman, pekerjaan, hubungan, nilai-nilai pribadi, hingga persoalan yang membutuhkan pemikiran lebih dalam.
Sikap ini kadang membuat mereka terlihat serius atau sulit didekati.
Padahal, bukan berarti mereka tidak suka bersosialisasi. Mereka hanya lebih selektif dalam menggunakan waktu dan memilih percakapan yang menurut mereka memberikan nilai.
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