Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Selasa, 11 Agustus 2026 | 02.26 WIB

5 Sifat yang Membuat Anda Disegani, Meski Tak Pernah Berusaha Menakut-nakuti Orang

Ilustrasi kepribadian kuat yang mengintimidasi (freepik/stockking) - Image

Ilustrasi kepribadian kuat yang mengintimidasi (freepik/stockking)

JawaPos.com – Kepribadian yang kuat tidak selalu identik dengan seseorang yang keras, banyak bicara, atau gemar mendominasi orang lain.

Ada kalanya seseorang justru terlihat berwibawa karena mampu bersikap tenang, mengetahui batas dirinya, serta tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari lingkungan.

Karakter seperti ini terkadang membuat orang lain merasa segan. Bukan karena orang tersebut sengaja menakut-nakuti, melainkan karena ia memiliki prinsip yang jelas dan tidak mudah mengubah sikap hanya demi mendapatkan penerimaan.

Beberapa tulisan mengenai kepribadian kuat juga mengaitkannya dengan sikap mandiri, percaya diri, autentik, tegas dalam mengambil keputusan, serta tidak mudah mengikuti tekanan sosial. Namun, karakter tersebut tentu tidak bisa digunakan sebagai diagnosis psikologis seseorang.

Lantas, seperti apa tanda-tandanya?

Berikut lima ciri yang bisa menunjukkan seseorang memiliki kepribadian kuat dan membuatnya cenderung disegani oleh orang lain.

1. Tidak Suka Percakapan yang Sekadar Basa-basi

Seseorang dengan karakter kuat biasanya lebih tertarik pada pembicaraan yang memiliki makna.

Mereka mungkin tidak terlalu menikmati obrolan yang hanya berputar pada hal-hal ringan. Sebaliknya, mereka lebih tertarik membahas tujuan hidup, pengalaman, pekerjaan, hubungan, nilai-nilai pribadi, hingga persoalan yang membutuhkan pemikiran lebih dalam.

Sikap ini kadang membuat mereka terlihat serius atau sulit didekati.

Padahal, bukan berarti mereka tidak suka bersosialisasi. Mereka hanya lebih selektif dalam menggunakan waktu dan memilih percakapan yang menurut mereka memberikan nilai.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Lebih Menyukai Anjing daripada Kucing? Mereka Menunjukkan 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Lebih Menyukai Anjing daripada Kucing? Mereka Menunjukkan 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 03.05 WIB

Menurut Psikologi, Pria yang Masih Membuka Pintu untuk Perempuan, Menunjukkan 7 Ciri Kepribadian - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, Pria yang Masih Membuka Pintu untuk Perempuan, Menunjukkan 7 Ciri Kepribadian

Selasa, 11 Agustus 2026 | 02.55 WIB

Bukan Sekadar Pandai Bicara, Ini 7 Sifat yang Konon Dimiliki Orang yang Sering Berbohong - Image
Kepribadian

Bukan Sekadar Pandai Bicara, Ini 7 Sifat yang Konon Dimiliki Orang yang Sering Berbohong

Selasa, 11 Agustus 2026 | 02.18 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore