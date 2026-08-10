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Rabbany Wanadriani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 02.18 WIB

Bukan Sekadar Pandai Bicara, Ini 7 Sifat yang Konon Dimiliki Orang yang Sering Berbohong

ilustrasi orang yang berbohong. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang berbohong. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Berhadapan dengan seseorang yang gemar berbohong dapat menjadi pengalaman yang melelahkan. Terlebih jika kebohongan dilakukan berulang kali hingga menjadi pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Seseorang bisa berbohong karena berbagai alasan. Ada yang ingin menghindari masalah, takut mendapatkan penolakan, berusaha menjaga citra diri, hingga ingin mengendalikan keadaan sesuai keinginannya.

Menariknya, sejumlah sifat dan perilaku tertentu kerap dikaitkan dengan orang yang terbiasa berbohong.

Dilansir dari Geediting, berikut tujuh sifat yang sering muncul pada orang yang gemar menyampaikan informasi tidak sesuai kenyataan.

1. Cenderung Menghindari Pertanyaan Secara Langsung

Salah satu perilaku yang sering terlihat adalah kecenderungan menghindari pertanyaan yang membutuhkan jawaban jelas.

Ketika diberikan pertanyaan langsung, mereka bisa saja mengubah topik pembicaraan, memberikan jawaban yang berputar-putar, atau justru melontarkan pertanyaan lain sebagai respons.

Cara tersebut dapat digunakan untuk menghindari pembahasan yang dianggap berisiko membuka fakta sebenarnya.

2. Memiliki Imajinasi yang Kuat

Kebiasaan berbohong terkadang berjalan beriringan dengan kemampuan menciptakan cerita.

Seseorang yang memiliki daya imajinasi tinggi dapat dengan mudah menyusun berbagai skenario atau alasan agar sebuah cerita terdengar masuk akal.

Kemampuan tersebut membuat kebohongan dapat disampaikan dengan lebih detail dan meyakinkan. Namun, kreativitas tentu bukan bukti bahwa seseorang pasti seorang pembohong.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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