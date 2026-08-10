Menurut Psikologi, Pria yang Masih Membuka Pintu untuk Perempuan, Menunjukkan 7 Ciri Kepribadian

seseorang yang membukakan pintu untuk perempuan. (Freepik/rosshelenphoto)
JawaPos.com - Di era modern seperti sekarang, banyak orang menganggap sikap sopan seperti membukakan pintu untuk perempuan adalah hal kecil yang sepele.
Namun, menurut psikologi sosial, tindakan sederhana ini justru bisa menjadi indikator dari sifat dan nilai-nilai tertentu yang tertanam dalam diri seseorang.
Pria yang melakukan ini biasanya tidak sekadar berpura-pura sopan atau cari perhatian.
Sebaliknya, mereka sering kali memiliki kepribadian yang kuat, nilai moral yang stabil, dan keterampilan sosial yang baik.
Dilansir dari Geediting, terdapat 7 ciri kepribadian unik yang sering dimiliki pria yang masih membukakan pintu untuk perempuan, menurut perspektif psikologi:
1. Memiliki Empati Tinggi
Psikologi sosial menjelaskan bahwa empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain.
Pria yang membukakan pintu tidak hanya memikirkan kenyamanan dirinya, tetapi juga kenyamanan orang lain.
Sikap ini menunjukkan ia bisa membaca situasi sosial dan berusaha membuat orang lain merasa dihargai.
2. Menghargai Norma dan Nilai Tradisional
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