Mantan Datang Lagi Setelah Lama Hilang, Ini 6 Sikap yang Sebaiknya Anda Ambil

JawaPos.com – Kehadiran seseorang dari masa lalu terkadang datang tanpa tanda-tanda. Setelah lama tidak berkomunikasi, mantan pasangan tiba-tiba mengirim pesan, menelepon, atau kembali berinteraksi melalui media sosial.

Situasi seperti ini tentu dapat memunculkan berbagai perasaan. Ada rasa penasaran, senang, kecewa, bahkan kebingungan mengenai alasan di balik kemunculannya.

Yang perlu diingat, kemunculan kembali seorang mantan tidak otomatis berarti hubungan harus kembali seperti sebelumnya.

Justru, momen tersebut dapat menjadi kesempatan untuk melihat situasi dengan lebih jernih. Apakah orang tersebut benar-benar ingin memperbaiki hubungan, atau hanya sedang mencari kembali kenyamanan yang pernah dimiliki?

Dalam psikologi, kemampuan mengatur respons terhadap pemicu emosional merupakan bagian penting dari pengendalian diri. Sementara itu, filsafat Stoik menekankan pentingnya membedakan hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan.

Dengan menggabungkan kedua perspektif tersebut, Anda dapat menghadapi mantan yang kembali tanpa terburu-buru mengambil keputusan.

Dirangkum dari kanal YouTube Kekuatan Stoik, berikut enam cara yang dapat dipertimbangkan.

1. Jangan Langsung Membalas dengan Emosi Ketika menerima pesan dari mantan setelah sekian lama, dorongan pertama mungkin adalah langsung membalas.

Namun, memberikan sedikit waktu untuk menenangkan diri justru dapat membantu Anda melihat situasi secara lebih objektif.