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Rabbany Wanadriani
Senin, 3 Agustus 2026 | 06.50 WIB

Usia Bertambah Bukan Masalah, Tapi 7 Sikap Ini Bisa Membuat Percaya Diri Menghilang

ilustrasi orang yang kurang percaya diri. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang kurang percaya diri. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bertambahnya usia membawa banyak pengalaman dan perubahan dalam kehidupan seseorang. Namun, perjalanan waktu juga dapat memengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri.

Bagi sebagian orang, berbagai pengalaman hidup, kegagalan, tekanan, atau perubahan keadaan dapat perlahan mengurangi rasa percaya diri yang sebelumnya dimiliki.

Menurunnya kepercayaan diri biasanya tidak muncul secara tiba-tiba. Ada beberapa kebiasaan dan pola perilaku yang sering terlihat ketika seseorang mulai kehilangan keyakinan terhadap kemampuan dirinya.

Dilansir dari berbagai sumber psikologi, berikut tujuh perilaku yang sering muncul pada orang yang rasa percaya dirinya mulai melemah seiring bertambahnya usia.

1. Terlalu Sering Meminta Maaf

Salah satu tanda yang sering terlihat adalah kebiasaan meminta maaf secara berlebihan, bahkan ketika sebenarnya tidak melakukan kesalahan besar.

Mereka mungkin merasa perlu terus menjaga perasaan orang lain karena takut dianggap mengganggu atau mengecewakan.

Kebiasaan ini terkadang muncul karena adanya rasa tidak yakin terhadap pendapat sendiri atau perasaan bahwa dirinya harus selalu mengalah agar diterima.

Padahal, menghargai orang lain tidak berarti harus terus merendahkan posisi diri sendiri.

2. Mulai Menghindari Tantangan Baru

Ketika rasa percaya diri menurun, seseorang biasanya menjadi lebih takut mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan.

Mereka cenderung berpikir terlalu jauh mengenai kemungkinan gagal sebelum benar-benar mengambil langkah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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