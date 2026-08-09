Tetap Tenang Meski Emosi Memuncak, Ini 7 Sikap Orang dengan EQ Tinggi

JawaPos.com – Rasa marah merupakan emosi yang wajar dialami siapa saja. Namun, cara seseorang merespons kemarahan dapat menentukan apakah sebuah masalah menjadi lebih besar atau justru dapat diselesaikan dengan baik.

Orang dengan kecerdasan emosional atau emotional intelligence (EQ) yang baik bukan berarti tidak pernah kesal, kecewa, atau marah. Perbedaannya terletak pada kemampuan mengenali emosi dan mengendalikan reaksi sebelum mengambil tindakan.

Ketika berada dalam situasi penuh tekanan, mereka cenderung memberikan jeda untuk memahami apa yang sedang dirasakan sebelum berbicara atau bertindak.

Dilansir dari SmallBizTechnology, terdapat sejumlah perilaku yang cenderung dihindari orang dengan kecerdasan emosional tinggi ketika emosinya sedang memuncak.

Berikut tujuh di antaranya:

1. Tidak Langsung Meluapkan Kemarahan Ketika emosi memuncak, keinginan untuk langsung melampiaskannya memang sulit ditahan. Ada yang memilih berteriak, membanting barang, atau mengirim pesan panjang kepada orang yang dianggap sebagai penyebab masalah.

Namun, tindakan yang dilakukan ketika sedang sangat marah berisiko menimbulkan penyesalan.

Orang dengan EQ tinggi cenderung mengambil jeda terlebih dahulu. Mereka dapat menarik napas, menjauh sebentar dari situasi, kemudian mencoba memahami sumber kemarahan tersebut.

Mengenali emosi juga menjadi bagian penting. Alih-alih membiarkan kemarahan menguasai diri, seseorang dapat menyadari, “Saya sedang marah,” lalu menentukan respons yang lebih tepat.