Tes Kepribadian: Berdasarkan Bulu Pulpen, Bisa Ungkap Kekuatan Tersembunyi Dan Sifat Dominan

JawaPos.com - Banyak orang penasaran dengan cara cepat membaca potensi diri tanpa harus tes psikologi yang rumit.

Sejak lama, benda sederhana seperti bulu pen atau quill pen digunakan bukan hanya untuk menulis, tetapi juga jadi simbol kepribadian.

Dari sejarahnya, quill pen pertama kali ditemukan di Spanyol pada abad ke-6 dan terbuat dari bulu angsa atau burung lainnya.

Melalui tes ini, apa yang pertama kali menarik perhatianmu dipercaya bisa membuka tabir sifat dominan dan kekuatan batinmu yang jarang kamu sadari.

Dilansir dari laman Jagran Josh, berikut adalah makna pilihan bulu pen favoritmu dan kekuatan tersembunyi di baliknya:

1. Bulu Pen Nomor 1 – Tenang dan Penolong

Jika kamu memilih bulu pen nomor 1, artinya kamu adalah sosok yang tenang dan selalu mendambakan harmoni. Kamu juga terkenal ringan tangan, selalu siap membantu siapa pun yang meminta bantuan.

Sikap inilah yang membuatmu disayangi banyak teman. Namun, sebagian orang justru melihat sifat ini sebagai kelemahan karena kamu kerap mendahulukan orang lain dibanding dirimu sendiri.

2. Bulu Pen Nomor 2 – Perfeksionis