6 Cara Memanfaatkan Pikiran Negatif untuk Dijadikan Kelebihan Anda Menurut Psikologi, Apa Saja?

seseorang yang berusaha menjadikan pikiran negatif menjadi kelebihan / foto: Magnific/tirachardz

JawaPos.com - Pikiran negatif sering dianggap sebagai musuh yang harus segera disingkirkan. Ketika muncul kekhawatiran, keraguan, rasa takut gagal, atau bayangan tentang kemungkinan buruk, kita biasanya berusaha mengalihkan perhatian, berpikir positif, atau mengatakan kepada diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja.

Namun, psikologi memberikan sudut pandang yang lebih menarik.



Tidak semua pikiran negatif harus dilawan. Sebagian di antaranya justru dapat memberikan informasi penting tentang diri kita, lingkungan, keputusan yang sedang dihadapi, bahkan hal-hal yang sebenarnya kita anggap berharga.



Masalahnya bukan semata-mata apakah kita memiliki pikiran negatif, melainkan bagaimana kita merespons pikiran tersebut.



Kekhawatiran, misalnya, dapat membuat seseorang lebih teliti dalam mempersiapkan sesuatu. Keraguan dapat mendorong seseorang memeriksa kembali keputusan. Pengalaman buruk dapat membantu kita mengenali pola yang sebaiknya tidak diulangi.



Dengan kata lain, pikiran negatif dapat menjadi sumber kelemahan jika kita membiarkannya mengendalikan perilaku. Tetapi pikiran yang sama bisa menjadi sumber kelebihan ketika kita menggunakannya sebagai bahan untuk berpikir, mengevaluasi, dan bertindak dengan lebih bijaksana.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (8/8), terdapat enam cara memanfaatkan pikiran negatif agar dapat menjadi kelebihan Anda.



1. Gunakan Kekhawatiran untuk Mempersiapkan Diri Lebih Baik



“Bagaimana kalau saya gagal?”



“Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan?”



“Bagaimana kalau keputusan saya ternyata salah?”



Pertanyaan-pertanyaan semacam ini sering muncul ketika seseorang sedang menghadapi situasi yang tidak pasti. Kekhawatiran memang dapat menjadi melelahkan jika berlangsung terus-menerus. Namun, dalam kadar tertentu, kekhawatiran juga dapat berfungsi sebagai alarm yang membuat kita lebih waspada.



Bayangkan seseorang akan melakukan presentasi penting.



Ia mungkin membayangkan berbagai kemungkinan buruk: lupa materi, tidak mampu menjawab pertanyaan, atau melakukan kesalahan di depan orang lain.



Jika hanya mengikuti rasa takut tersebut, ia mungkin memilih menghindari presentasi.



Namun, jika kekhawatiran itu diperlakukan sebagai informasi, ia dapat bertanya:



“Apa yang bisa saya lakukan agar kemungkinan tersebut menjadi lebih kecil?”



Dari sana, kekhawatiran berubah menjadi persiapan.



Ia mulai berlatih presentasi, mempelajari materi lebih dalam, menyiapkan jawaban untuk pertanyaan yang mungkin muncul, dan memeriksa kembali peralatannya.



Inilah salah satu cara sederhana mengubah pikiran negatif menjadi kelebihan.



Dari “Bagaimana kalau gagal?” menjadi “Apa yang bisa saya persiapkan?”



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi dampaknya besar.



Pada pertanyaan pertama, perhatian terpusat pada ancaman.



Pada pertanyaan kedua, perhatian dialihkan kepada tindakan.



Dalam psikologi, kemampuan untuk mengantisipasi kemungkinan masalah dapat membantu seseorang melakukan persiapan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Tentu saja, hal ini berbeda dengan kekhawatiran berlebihan yang tidak menghasilkan tindakan dan justru membuat seseorang terjebak dalam pikiran yang sama.



Karena itu, ketika pikiran negatif muncul, jangan langsung bertanya:



“Bagaimana cara menghilangkan pikiran ini?”



Cobalah bertanya:



“Apakah pikiran ini sedang menunjukkan sesuatu yang perlu saya persiapkan?”



Jika jawabannya iya, ubah kekhawatiran menjadi daftar tindakan.



2. Jadikan Keraguan sebagai Alat untuk Memeriksa Keputusan



Ada anggapan bahwa orang yang percaya diri adalah orang yang tidak pernah meragukan dirinya sendiri.



Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu.



Keraguan dapat menjadi bagian normal dari proses mengambil keputusan, terutama ketika seseorang menghadapi informasi yang tidak lengkap atau situasi yang penuh ketidakpastian.



Misalnya, Anda mendapatkan tawaran pekerjaan yang terlihat menarik.



Gaji lebih tinggi.



Posisinya lebih bagus.



Perusahaannya juga memiliki reputasi baik.



Tetapi muncul pikiran:



“Apakah ini benar-benar pilihan yang tepat?”



Daripada langsung menganggap keraguan tersebut sebagai tanda bahwa Anda lemah atau tidak percaya diri, gunakanlah sebagai kesempatan untuk melakukan pemeriksaan.



Tanyakan:



Apa alasan utama saya ingin menerima tawaran ini?

Apa risiko yang mungkin saya hadapi?

Apa yang belum saya ketahui?

Apakah ekspektasi saya realistis?

Apa konsekuensinya jika keputusan ini ternyata salah?

Informasi apa yang masih perlu saya cari?



Dengan cara tersebut, keraguan tidak lagi menjadi penghambat.



Keraguan menjadi alat pemeriksaan kualitas keputusan.



Orang yang selalu yakin terhadap keputusan pertama belum tentu mengambil keputusan terbaik. Sebaliknya, orang yang bersedia memeriksa kembali asumsi dan mempertimbangkan kemungkinan lain dapat mengurangi kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari.



Namun ada satu batas penting.



Keraguan seharusnya membantu Anda mengevaluasi, bukan membuat Anda tidak pernah bertindak.



Jika Anda sudah mengumpulkan informasi yang cukup, mempertimbangkan risiko, dan mengambil keputusan secara rasional, terus-menerus memikirkan “bagaimana kalau…” justru dapat membuat Anda terjebak.



Jadi, manfaatkan keraguan sebagai rem, bukan sebagai alasan untuk berhenti selamanya.



3. Manfaatkan Pengalaman Buruk untuk Mengenali Pola



Pikiran negatif sering berkaitan dengan pengalaman masa lalu.



Kegagalan yang pernah terjadi dapat membuat seseorang takut mencoba lagi.



Penolakan dapat membuat seseorang lebih berhati-hati dalam hubungan sosial.



Kesalahan dalam pekerjaan dapat membuat seseorang merasa tidak yakin dengan kemampuannya.



Jika tidak diolah dengan baik, pengalaman tersebut dapat berubah menjadi keyakinan negatif:



“Saya memang tidak mampu.”



“Saya selalu gagal.”



“Tidak ada gunanya mencoba lagi.”



Masalahnya terletak pada kesimpulan yang terlalu luas.



Satu kegagalan tidak otomatis membuktikan bahwa seseorang selalu gagal.



Satu hubungan yang buruk tidak berarti semua hubungan akan berakhir buruk.



Satu kesalahan tidak menentukan seluruh kemampuan seseorang.



Daripada menggunakan pengalaman negatif untuk menyerang diri sendiri, gunakan pengalaman tersebut untuk mencari pola yang bisa dipelajari.



Misalnya, daripada mengatakan:



“Saya gagal karena saya bodoh.”



ubah menjadi:



“Apa yang sebenarnya menyebabkan kegagalan ini?”



Mungkin ternyata Anda kurang persiapan.



Mungkin komunikasi Anda tidak jelas.



Mungkin Anda terlalu terburu-buru.



Mungkin strategi yang digunakan memang tidak cocok.



Mungkin ada faktor eksternal yang berada di luar kendali Anda.



Dengan memisahkan identitas diri dari peristiwa yang terjadi, pengalaman buruk dapat menjadi sumber pembelajaran.



Inilah bentuk refleksi yang jauh lebih produktif.



Bukan:



“Apa yang salah dengan saya?”



Melainkan:



“Apa yang bisa saya pelajari dari apa yang terjadi?”



Perubahan pertanyaan tersebut dapat mengubah pengalaman negatif menjadi informasi untuk masa depan.



4. Gunakan Rasa Takut untuk Menentukan Apa yang Benar-Benar Penting



Rasa takut sering dianggap sebagai sesuatu yang harus dihilangkan.



Tetapi coba perhatikan isi ketakutan Anda.



Apa yang sebenarnya Anda takutkan?



Takut kehilangan pekerjaan mungkin menunjukkan bahwa stabilitas finansial sangat penting bagi Anda.



Takut mengecewakan orang lain mungkin menunjukkan bahwa hubungan sosial dan penerimaan sangat berarti bagi Anda.



Takut kehilangan kesempatan mungkin menunjukkan bahwa Anda sangat menghargai perkembangan atau pencapaian.



Takut gagal dalam suatu proyek mungkin menunjukkan bahwa proyek tersebut memiliki arti besar bagi Anda.



Dengan demikian, rasa takut terkadang dapat menjadi petunjuk mengenai nilai pribadi.



Ini bukan berarti semua rasa takut harus diikuti.



Rasa takut tidak selalu mengatakan bahwa sesuatu itu salah.



Kadang-kadang rasa takut hanya mengatakan:



“Ini penting bagi saya.”



Perbedaan ini sangat penting.



Misalnya, seseorang ingin memulai bisnis tetapi takut gagal. Jika ia hanya melihat rasa takut sebagai musuh, ia mungkin menyimpulkan bahwa dirinya tidak cocok menjadi pengusaha.



Namun, ia dapat melihatnya dari perspektif lain:



“Kenapa kegagalan ini begitu menakutkan bagi saya?”



Mungkin karena ia menghargai kemandirian.



Mungkin karena ia ingin membangun sesuatu yang berarti.



Mungkin karena ia takut kehilangan keamanan finansial.



Informasi tersebut dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih matang.



Ia bisa menyusun dana darurat, melakukan riset pasar, memulai bisnis secara bertahap, atau mempertahankan sumber pendapatan sementara.



Dengan demikian, rasa takut tidak lagi menjadi penghalang mutlak.



Ia menjadi petunjuk untuk melakukan persiapan yang lebih cerdas.



5. Ubah Pikiran “Terburuk” Menjadi Latihan Pemecahan Masalah



Otak manusia memiliki kecenderungan untuk membayangkan kemungkinan negatif, terutama ketika menghadapi ketidakpastian.



Daripada membiarkan skenario terburuk berputar tanpa akhir di kepala, Anda dapat mengubahnya menjadi latihan pemecahan masalah.



Misalnya Anda berpikir:



“Bagaimana kalau proyek ini gagal?”



Jangan berhenti pada pertanyaan tersebut.



Lanjutkan dengan:



“Jika benar-benar gagal, apa yang akan saya lakukan?”



Kemudian buat beberapa kemungkinan.



Jika pelanggan menolak → cari tahu alasannya dan perbaiki penawaran.



Jika target tidak tercapai → evaluasi strategi dan sumber daya.



Jika rencana utama gagal → siapkan alternatif.



Jika terjadi kesalahan → tentukan cara memperbaikinya.



Proses ini mengubah pikiran dari sekadar ancaman menjadi skenario.



Dan skenario dapat ditangani.



Salah satu manfaat pendekatan semacam ini adalah Anda tidak lagi hanya bertanya apakah sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Anda juga bertanya apakah Anda memiliki kemampuan untuk meresponsnya.



Ini menghasilkan pola pikir yang berbeda.



Bukan:



“Saya harus memastikan tidak ada hal buruk yang terjadi.”



Melainkan:



“Saya mungkin tidak bisa mengendalikan semua hal, tetapi saya bisa mempersiapkan respons saya.”



Pola pikir tersebut jauh lebih realistis.



Kehidupan tidak pernah memberikan jaminan bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Tetapi kemampuan untuk mengantisipasi masalah dan menyiapkan alternatif dapat membuat seseorang lebih adaptif.



Jadi, jika pikiran Anda otomatis membayangkan skenario terburuk, jangan selalu memaksanya untuk berhenti.



Coba tanyakan:



“Kalau ini benar-benar terjadi, apa langkah pertama yang bisa saya lakukan?”



6. Gunakan Kritik terhadap Diri untuk Membangun Evaluasi yang Lebih Sehat



Ada perbedaan besar antara evaluasi diri dan menyerang diri sendiri.



Evaluasi diri mengatakan:



“Bagian ini masih bisa saya perbaiki.”



Serangan terhadap diri sendiri mengatakan:



“Saya memang tidak berguna.”



Keduanya mungkin muncul setelah seseorang melakukan kesalahan, tetapi dampaknya sangat berbeda.



Kritik terhadap diri dapat menjadi berguna ketika diarahkan pada perilaku tertentu dan diikuti dengan tindakan perbaikan.



Misalnya:



“Saya terlalu sering menunda pekerjaan.”



Pernyataan tersebut dapat menjadi titik awal untuk mengevaluasi kebiasaan.



Namun:



“Saya pemalas dan tidak akan pernah berhasil.”



Pernyataan tersebut menyerang identitas dan tidak memberikan solusi konkret.



Karena itu, ketika muncul pikiran negatif tentang diri sendiri, coba ubah bentuknya.



Dari:



“Saya buruk dalam hal ini.”



Menjadi:



“Bagian mana yang belum saya kuasai?”



Dari:



“Saya selalu membuat kesalahan.”



Menjadi:



“Kesalahan apa yang berulang dan bagaimana cara mencegahnya?”



Dari:



“Saya tidak cukup pintar.”



Menjadi:



“Pengetahuan atau keterampilan apa yang perlu saya tingkatkan?”



Perubahan ini membuat kritik menjadi lebih spesifik.



Dan sesuatu yang spesifik jauh lebih mudah diperbaiki daripada label negatif yang bersifat menyeluruh.



Jangan Percaya Semua Pikiran Negatif



Meski pikiran negatif dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi, ada satu prinsip yang sangat penting:



Tidak semua pikiran adalah fakta.



Pikiran hanyalah aktivitas mental. Ia dapat berisi informasi yang akurat, tetapi juga dapat berisi asumsi, prediksi, interpretasi, atau ketakutan.



Misalnya:



“Saya merasa mereka tidak menyukai saya.”



Perasaan tersebut nyata.



Tetapi kesimpulan bahwa “mereka pasti tidak menyukai saya” belum tentu benar.



Inilah alasan pentingnya memberikan jarak antara memiliki sebuah pikiran dan mempercayai pikiran tersebut sepenuhnya.



Ketika pikiran negatif muncul, Anda dapat menggunakan tiga pertanyaan sederhana:



1. Apa faktanya?



Pisahkan fakta dari interpretasi.



2. Apa kemungkinan lainnya?



Cari penjelasan alternatif yang masuk akal.



3. Apa tindakan yang bisa saya kendalikan?



Arahkan perhatian kepada sesuatu yang dapat dilakukan.



Metode sederhana ini membantu Anda menggunakan pikiran negatif sebagai bahan evaluasi tanpa membiarkannya mengambil alih keputusan.



Pikiran Negatif Bukan Musuh, tetapi Juga Bukan Pemimpin



Pada akhirnya, tujuan memanfaatkan pikiran negatif bukanlah membuat diri kita menjadi orang yang selalu pesimis.



Justru sebaliknya.



Tujuannya adalah belajar memiliki hubungan yang lebih sehat dengan pikiran sendiri.



Kekhawatiran dapat digunakan untuk mempersiapkan diri.



Keraguan dapat digunakan untuk memeriksa keputusan.



Kegagalan dapat digunakan untuk menemukan pola.



Rasa takut dapat digunakan untuk memahami apa yang penting.



Skenario buruk dapat digunakan untuk menyiapkan rencana alternatif.



Dan kritik terhadap diri dapat digunakan untuk menemukan sesuatu yang perlu diperbaiki.



Tetapi semua itu hanya bermanfaat jika kita tidak menganggap setiap pikiran negatif sebagai kebenaran mutlak.



Bayangkan pikiran negatif seperti alarm.



Alarm memiliki fungsi untuk menarik perhatian kita terhadap sesuatu. Tetapi alarm tidak selalu berarti ada bencana besar.



Ketika alarm berbunyi, kita perlu memeriksa apa yang terjadi.



Begitu pula dengan pikiran negatif.



Jangan selalu ditekan.



Jangan pula selalu dipercaya.



Periksa. Pahami. Ambil informasinya. Kemudian tentukan tindakan yang paling masuk akal.



Di situlah pikiran negatif dapat berubah dari sesuatu yang melemahkan menjadi sesuatu yang membantu kita berkembang.



Karena menjadi pribadi yang kuat bukan berarti tidak pernah memiliki pikiran buruk.



Pribadi yang kuat justru belajar mengatakan:



“Saya mendengar pikiran ini. Saya akan memeriksanya. Tetapi saya yang menentukan apa yang akan saya lakukan.”



