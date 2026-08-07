Suka Lakukan Isyarat Terima Kasih saat Diberi Jalan? Ini 7 Sifat Unikmu Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang memberi isyarat terima kasih (Magnific)
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal kecil yang mungkin tampak sepele namun sebenarnya mencerminkan karakter dan kepribadian seseorang.
Salah satu contohnya adalah kebiasaan memberi isyarat "terima kasih" entah itu dengan anggukan, lambaian tangan, atau senyuman kepada pengendara mobil yang memberi jalan.
Meskipun tampak sederhana, tindakan ini memiliki makna mendalam menurut psikologi. Jika Anda adalah tipe orang yang selalu melakukan isyarat terima kasih ketika seseorang memberi Anda jalan di lalu lintas, bisa jadi Anda memiliki sejumlah sifat unik yang jarang dimiliki semua orang.
Dilansir dari Geediting pada Jumat (7/8), terdapat 7 sifat yang biasanya melekat pada orang-orang seperti Anda menurut kajian psikologi:
1. Memiliki Kesadaran Sosial yang Tinggi
Salah satu ciri utama dari individu yang konsisten mengucapkan terima kasih, bahkan dalam bentuk isyarat sederhana, adalah kesadaran sosial.
Ini berarti Anda mampu memahami peran dan kontribusi orang lain dalam lingkungan sekitar Anda.
Anda tidak memandang tindakan memberi jalan sebagai hal yang otomatis, tapi sebagai bentuk kebaikan yang layak dihargai.
Psikologi sosial menyebut ini sebagai bentuk social mindfulness, yakni kemampuan untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga mempertimbangkan perspektif orang lain.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi