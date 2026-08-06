Mau Berubah Jadi Lebih Baik? Ini 8 Langkah Melatih Disiplin Diri Menurut Psikologi

JawaPos.com – Kesuksesan sering kali dianggap sebagai hasil dari keberuntungan atau bakat alami. Namun, dalam sudut pandang psikologi, keberhasilan seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan, pola pikir, dan kemampuan mengendalikan diri.

Disiplin diri menjadi salah satu faktor penting yang membantu seseorang tetap konsisten dalam mengejar tujuan. Dengan disiplin, seseorang mampu mengatur waktu, mengendalikan emosi, serta mengambil keputusan yang lebih baik.

Banyak orang yang berhasil mencapai impiannya bukan karena selalu memiliki motivasi tinggi, melainkan karena mampu membangun kebiasaan positif yang dilakukan secara terus-menerus.

Dilansir dari berbagai kajian psikologi, berikut beberapa cara melatih disiplin diri agar hidup lebih terarah dan peluang mencapai kesuksesan semakin besar.

1. Berhenti Menunda Pekerjaan Kebiasaan menunda sering menjadi penghalang terbesar dalam mencapai tujuan. Banyak orang memiliki rencana besar, tetapi sulit mengambil langkah pertama karena terlalu lama menunggu waktu yang dianggap tepat.

Dalam psikologi, perilaku menunda bukanlah sifat permanen, melainkan kebiasaan yang bisa diubah melalui latihan.

Mulailah dengan menyelesaikan tugas kecil terlebih dahulu. Langkah sederhana tersebut dapat menciptakan rasa percaya diri dan membangun dorongan untuk menyelesaikan pekerjaan yang lebih besar.

Kesuksesan biasanya terbentuk dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten, bukan hanya dari rencana yang terus dipikirkan.

2. Mengubah Pola Pikir Negatif Pikiran memiliki pengaruh besar terhadap tindakan seseorang. Pola pikir negatif dapat membuat seseorang mudah menyerah sebelum mencoba.