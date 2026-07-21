Menemukan Seseorang dengan 5 Tanda Ini? Tanpa Disadari Dia Adalah Orang yang Sangat Disiplin Diri Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa disiplin diri identik dengan kehidupan yang kaku, penuh aturan, dan tanpa kesenangan. Padahal, menurut psikologi, disiplin diri bukanlah tentang memaksa diri bekerja tanpa henti atau menjalani hidup yang serba ketat.

Disiplin diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku agar tetap sejalan dengan tujuan jangka panjang, meskipun harus menghadapi rasa malas, godaan, atau kesulitan.

Menariknya, orang yang memiliki disiplin diri tinggi sering kali tidak terlihat mencolok. Mereka tidak selalu membanggakan pencapaiannya, tidak selalu tampak sibuk, bahkan terkadang terlihat biasa saja. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang menjadi ciri khas mereka.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (20/7), dalam psikologi, disiplin diri berkaitan erat dengan kemampuan mengendalikan impuls (self-control), mengatur perilaku (self-regulation), dan menunda kepuasan sesaat demi hasil yang lebih besar di masa depan (delayed gratification). Kemampuan inilah yang membuat seseorang lebih konsisten dalam mencapai tujuan.

Jika Anda menemukan seseorang yang memiliki lima tanda berikut, besar kemungkinan ia adalah pribadi yang memiliki disiplin diri tinggi, meski mungkin ia sendiri tidak pernah menyadarinya.

1. Ia Tetap Melakukan Hal yang Harus Dilakukan Meski Sedang Tidak Mood

Banyak orang hanya bersemangat ketika motivasi sedang tinggi. Saat suasana hati membaik, pekerjaan terasa ringan. Namun ketika rasa malas datang, semuanya tertunda.

Sebaliknya, orang yang disiplin memahami bahwa motivasi bersifat sementara. Mereka tidak menunggu munculnya semangat untuk mulai bertindak. Mereka memilih tetap bergerak karena sadar bahwa tanggung jawab tidak bergantung pada perasaan.

Dalam psikologi, hal ini menunjukkan kemampuan regulasi diri yang baik. Mereka mampu mengendalikan emosi agar tidak mendikte tindakan yang harus dilakukan.