7 Hal yang Bikin Orang Berhenti Terburu-buru Setelah Menyadari Waktu Bukanlah Musuh, Menurut Psikologi

seseorang yang berhenti terburu-buru / foto: Magnific/musefoto

JawaPos.com - Di era yang serba cepat, banyak orang merasa hidup seperti perlombaan tanpa garis akhir. Bangun pagi, mengejar pekerjaan, membalas pesan, memenuhi target, hingga mencoba mengikuti pencapaian orang lain di media sosial. Semua dilakukan seolah-olah waktu selalu kurang.



Padahal, psikologi menunjukkan bahwa masalah utamanya sering kali bukan karena kita kekurangan waktu, melainkan karena cara kita memandang waktu. Ketika seseorang menganggap waktu sebagai musuh, setiap menit terasa seperti ancaman. Mereka takut tertinggal, takut gagal, dan takut tidak cukup produktif.



Sebaliknya, ketika seseorang mulai menyadari bahwa waktu bukanlah musuh, melainkan sumber daya yang dapat dikelola dengan bijak, hidup menjadi jauh lebih tenang. Mereka tetap produktif, tetapi tidak lagi diperbudak oleh rasa terburu-buru.



Dilansir dari Hack Spirit pada Jumat (10/7), terdapat tujuh hal yang biasanya berhenti dilakukan seseorang setelah memahami bahwa waktu bukanlah lawan, menurut berbagai temuan dalam psikologi.



1. Berhenti Membandingkan Garis Waktu Hidup dengan Orang Lain



Salah satu penyebab terbesar seseorang merasa terburu-buru adalah kebiasaan membandingkan pencapaiannya dengan orang lain. Melihat teman sudah menikah, memiliki rumah, jabatan tinggi, atau bisnis yang sukses sering kali memunculkan perasaan tertinggal.



Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai social comparison. Membandingkan diri secara terus-menerus dapat meningkatkan stres, kecemasan, bahkan menurunkan kepuasan hidup.



Orang yang memahami bahwa waktu bukanlah musuh mulai menerima bahwa setiap individu memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Tidak ada jadwal universal yang mengharuskan semua orang mencapai tujuan pada usia tertentu.



Alih-alih bertanya, "Kenapa aku belum sampai di sana?", mereka mulai bertanya, "Apa langkah terbaik yang bisa kulakukan hari ini?"



Perubahan pola pikir sederhana ini mampu mengurangi tekanan mental secara signifikan.



2. Berhenti Menganggap Istirahat Sebagai Bentuk Kemalasan



Banyak orang merasa bersalah ketika beristirahat. Bahkan saat sedang duduk santai, pikiran mereka terus dipenuhi daftar pekerjaan yang belum selesai.



Psikologi menunjukkan bahwa otak justru membutuhkan waktu untuk beristirahat agar dapat bekerja secara optimal. Saat seseorang beristirahat, otak tetap aktif memproses informasi, memperkuat ingatan, dan memunculkan ide-ide kreatif.



Karena itu, orang yang tidak lagi memusuhi waktu memahami bahwa istirahat bukanlah pemborosan.



Mereka menyadari bahwa produktivitas bukan berarti bekerja tanpa henti, melainkan mengetahui kapan harus fokus dan kapan harus memulihkan energi.



Hasilnya, mereka cenderung memiliki performa yang lebih konsisten dibandingkan mereka yang terus memaksakan diri.



3. Berhenti Mengejar Kesempurnaan dalam Segala Hal



Perfeksionisme sering kali membuat seseorang menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menyelesaikan sesuatu yang sebenarnya sudah cukup baik.



Dalam psikologi, perfeksionisme dikaitkan dengan kecemasan, stres kronis, dan penundaan pekerjaan (procrastination). Ironisnya, keinginan menghasilkan sesuatu yang sempurna justru membuat banyak tugas tidak pernah selesai.



Orang yang menyadari bahwa waktu bukanlah musuh mulai memahami bahwa kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan.



Mereka lebih memilih menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang baik daripada terus-menerus memperbaiki detail kecil yang tidak memberikan dampak besar.



Pendekatan ini membuat mereka lebih produktif sekaligus lebih tenang.



4. Berhenti Mengisi Setiap Menit dengan Kesibukan



Banyak orang menganggap jadwal yang padat sebagai tanda kesuksesan. Padahal, sibuk tidak selalu berarti produktif.



Psikologi membedakan antara "busy" dan "productive". Kesibukan sering kali hanya membuat seseorang berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain tanpa benar-benar menghasilkan sesuatu yang bermakna.



Orang yang telah berdamai dengan waktu mulai berani menyisakan ruang kosong dalam jadwal mereka.



Mereka memahami bahwa jeda dapat membantu mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan kreativitas, dan menjaga kesehatan mental.



Tidak setiap menit harus diisi pekerjaan.



Kadang-kadang, waktu yang tampak "kosong" justru menjadi bagian paling penting dalam proses berpikir.



5. Berhenti Mengkhawatirkan Masa Depan Secara Berlebihan



Merencanakan masa depan memang penting. Namun, mengkhawatirkannya setiap saat hanya akan menguras energi emosional.



Psikologi mengenal konsep anticipatory anxiety, yaitu kecemasan terhadap sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi.



Ketika seseorang melihat waktu sebagai musuh, mereka terus hidup dalam bayang-bayang masa depan.



Sebaliknya, ketika mereka mulai menerima bahwa hidup berkembang secara bertahap, fokus berpindah ke tindakan yang dapat dilakukan hari ini.



Mereka tetap memiliki tujuan jangka panjang, tetapi tidak membiarkan kekhawatiran mengendalikan kehidupan sehari-hari.



Pendekatan ini membantu mengurangi stres sekaligus meningkatkan rasa percaya diri.



6. Berhenti Mengukur Nilai Diri dari Produktivitas Semata



Budaya modern sering menyampaikan pesan bahwa semakin sibuk seseorang, semakin berharga dirinya.



Akibatnya, banyak orang merasa bersalah ketika tidak menghasilkan sesuatu setiap hari.



Padahal, psikologi menekankan bahwa harga diri seharusnya tidak hanya bergantung pada pencapaian atau produktivitas.



Orang yang memahami bahwa waktu bukanlah musuh mulai memisahkan identitas mereka dari daftar tugas.



Mereka menyadari bahwa menjadi manusia yang berharga tidak selalu berarti harus terus bekerja.



Hubungan yang sehat, kesehatan mental, waktu bersama keluarga, hingga menikmati hobi juga merupakan bagian penting dari kehidupan yang seimbang.



7. Berhenti Terburu-buru Menjalani Hidup



Pelajaran terbesar yang diperoleh ketika seseorang berhenti memusuhi waktu adalah memahami bahwa hidup bukan sekadar tentang seberapa cepat mencapai tujuan.



Psikologi positif menunjukkan bahwa kebahagiaan sering kali berasal dari kemampuan menikmati proses, bukan hanya hasil akhir.



Orang yang memiliki hubungan sehat dengan waktu lebih mampu menghargai momen kecil, seperti menikmati secangkir kopi, berbincang dengan keluarga, berjalan santai, atau menyelesaikan pekerjaan tanpa tekanan berlebihan.



Mereka tetap memiliki ambisi, tetapi tidak lagi membiarkan rasa terburu-buru mencuri kebahagiaan hari ini.



Pada akhirnya, waktu bukanlah musuh yang harus dikalahkan. Waktu hanyalah bagian dari kehidupan yang terus bergerak.



Yang menentukan kualitas hidup bukanlah seberapa cepat kita berlari, melainkan bagaimana kita memilih untuk menjalani setiap langkahnya.



Penutup



Banyak tekanan yang kita rasakan sebenarnya berasal dari cara berpikir bahwa hidup memiliki tenggat yang harus dipenuhi secepat mungkin. Psikologi mengajarkan bahwa ketika kita berhenti melihat waktu sebagai lawan, kita mulai membuat keputusan yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih sesuai dengan nilai-nilai pribadi.



Bukan berarti kita kehilangan ambisi atau berhenti mengejar impian. Justru sebaliknya, kita belajar bergerak dengan ritme yang sehat, menghargai proses, dan menerima bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing.



Karena pada akhirnya, hidup bukan perlombaan untuk menjadi yang tercepat. Hidup adalah perjalanan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri, tanpa harus terus-menerus merasa dikejar oleh waktu.