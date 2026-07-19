7 Hal Tak Terduga Mengapa Media Sosial Sebenarnya Tidak Pernah Benar-Benar Terhubung dengan Teman

seseorang yang senang bermain media sosial / foto: Magnific/tirachardz

JawaPos.com - Ketika media sosial pertama kali hadir, janjinya terdengar sederhana dan menarik: menghubungkan orang-orang. Kita bisa tetap berkomunikasi dengan teman lama, berbagi momen penting, hingga menemukan komunitas dengan minat yang sama.

Facebook pernah mengusung gagasan "menghubungkan dunia", Instagram menjadi tempat berbagi cerita visual, sementara Twitter (kini X) memungkinkan percakapan berlangsung secara real-time.

Namun, setelah bertahun-tahun berkembang, muncul pertanyaan yang semakin relevan: apakah media sosial benar-benar masih tentang menjaga hubungan dengan teman?



Faktanya, sebagian besar waktu yang kita habiskan di media sosial justru diisi dengan melihat konten dari orang asing, kreator, influencer, merek, hingga algoritma yang memilihkan apa yang dianggap menarik bagi kita. Teman-teman yang dulu menjadi alasan utama menggunakan media sosial kini sering kali tenggelam di antara lautan konten viral.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (19/7), terdapat tujuh alasan yang mungkin tidak banyak disadari mengapa media sosial sebenarnya tidak pernah benar-benar tentang terhubung dengan teman.



1. Algoritma Lebih Peduli pada Perhatian daripada Pertemanan



Banyak orang mengira linimasa media sosial menampilkan unggahan teman secara kronologis. Kenyataannya, hampir semua platform modern menggunakan algoritma yang dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin.



Artinya, konten yang muncul bukanlah yang berasal dari sahabat terdekat, melainkan yang paling berpotensi membuat kita berhenti menggulir layar, memberikan komentar, atau membagikannya.



Video lucu dari orang asing sering kali mendapatkan prioritas dibandingkan foto ulang tahun teman sendiri. Bukan karena teman tersebut tidak penting, tetapi karena sistem menilai konten viral lebih efektif mempertahankan perhatian pengguna.



2. Kita Lebih Sering Mengonsumsi daripada Berinteraksi



Media sosial awalnya dirancang untuk percakapan dua arah. Kini, sebagian besar pengguna justru menjadi penonton.



Berapa kali kita membuka aplikasi hanya untuk menggulir selama beberapa menit tanpa meninggalkan komentar, tanpa mengirim pesan, bahkan tanpa menyukai unggahan teman?



Kebiasaan ini mengubah media sosial menjadi saluran hiburan yang mirip televisi modern. Kita mengonsumsi konten tanpa benar-benar membangun hubungan.



Ironisnya, semakin lama waktu yang dihabiskan di media sosial, belum tentu semakin banyak interaksi bermakna yang kita lakukan.



3. Teman Berubah Menjadi Audiens



Saat mengunggah foto atau cerita, banyak orang tanpa sadar mulai memikirkan bagaimana tampil di hadapan orang lain.



Alih-alih berbagi momen secara alami, kita mulai mempertimbangkan:



Apakah foto ini cukup menarik?

Berapa banyak orang yang akan menyukainya?

Apakah caption ini terdengar keren?

Apakah unggahan ini layak dipublikasikan?



Lama-kelamaan, teman bukan lagi sekadar teman. Mereka berubah menjadi audiens yang memberikan validasi melalui jumlah suka, komentar, dan tayangan.



Hubungan yang sebelumnya bersifat personal perlahan berubah menjadi sebuah pertunjukan sosial.



4. Platform Mendapat Keuntungan dari Waktu, Bukan Persahabatan



Model bisnis sebagian besar media sosial bukan berasal dari mempererat hubungan antarmanusia, melainkan dari perhatian pengguna.



Semakin lama seseorang berada di dalam aplikasi, semakin banyak iklan yang dapat ditampilkan. Semakin sering seseorang membuka aplikasi, semakin tinggi peluang memperoleh pendapatan.



Karena itu, platform berlomba menghadirkan fitur yang membuat pengguna terus kembali:



Video pendek tanpa akhir.

Notifikasi yang memancing rasa penasaran.

Rekomendasi konten yang sangat personal.

Tren dan tantangan yang terus berganti.



Tujuannya bukan semata-mata agar kita semakin dekat dengan teman, tetapi agar kita tetap berada di dalam ekosistem platform.



5. Konten Orang Asing Kini Mendominasi



Beberapa tahun lalu, beranda media sosial dipenuhi foto keluarga, teman sekolah, dan rekan kerja.



Hari ini situasinya sangat berbeda.



Sebagian besar isi beranda justru berasal dari:



Influencer.

Kreator konten.

Selebritas.

Akun meme.

Media berita.

Video viral.

Iklan terselubung.



Bahkan banyak pengguna menghabiskan waktu berjam-jam menikmati konten dari orang yang tidak pernah mereka kenal secara langsung.



Ini menunjukkan bahwa fungsi media sosial telah bergeser menjadi mesin distribusi konten global, bukan sekadar jaringan pertemanan.



6. Hubungan Nyata Tidak Selalu Bertambah Meski Pengikut Bertambah



Memiliki ribuan pengikut tidak otomatis berarti memiliki ribuan teman.



Banyak penelitian menunjukkan bahwa kualitas hubungan lebih penting dibandingkan jumlah koneksi.



Seseorang bisa memiliki puluhan ribu pengikut tetapi tetap merasa kesepian karena interaksi yang terjadi hanya bersifat dangkal.



Sebaliknya, percakapan singkat dengan sahabat melalui telepon atau bertemu langsung sering kali memberikan kepuasan emosional yang jauh lebih besar dibandingkan ratusan notifikasi media sosial.



Jumlah koneksi digital tidak selalu mencerminkan kedekatan hubungan di dunia nyata.



7. Media Sosial Sebenarnya Menjual Perhatian Manusia



Inilah fakta yang paling mengejutkan.



Produk utama media sosial bukanlah foto, video, ataupun status.



Produk sesungguhnya adalah perhatian pengguna.



Setiap detik yang kita habiskan untuk menggulir layar menjadi aset yang bernilai bagi platform. Semakin lama perhatian kita bertahan, semakin tinggi nilai ekonomi yang dihasilkan melalui iklan, data perilaku, dan rekomendasi konten.



Dengan kata lain, media sosial tidak hanya menghubungkan manusia, tetapi juga mengelola, mengukur, dan memperdagangkan perhatian mereka dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.



Penutup



Media sosial memang masih dapat menjadi sarana menjaga hubungan dengan keluarga, sahabat, maupun komunitas. Namun, jika melihat bagaimana platform bekerja saat ini, jelas bahwa tujuan utamanya telah berkembang jauh melampaui sekadar menghubungkan teman.



Algoritma, ekonomi perhatian, budaya kreator, dan model bisnis berbasis iklan telah mengubah media sosial menjadi mesin distribusi konten yang dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin.



Karena itu, mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan lagi, "Berapa banyak teman yang kita miliki di media sosial?" melainkan, "Berapa banyak hubungan nyata yang benar-benar kita pelihara melalui media sosial?"





Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Nilai sesungguhnya tetap ditentukan oleh bagaimana kita memilih menggunakannya—apakah sekadar menjadi penonton tanpa henti, atau memanfaatkannya untuk membangun hubungan yang lebih bermakna dengan orang-orang yang benar-benar penting dalam hidup kita.***