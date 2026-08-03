Jangan Pernah Menggunakan 7 Kata Ini Saat Seseorang Berterus Terang Kepada Anda Menurut Psikologi

seseorang yang mendengarkan temannya berterus terang / foto: Magnific/garakta_studio

JawaPos.com - Ada momen-momen dalam hidup ketika seseorang akhirnya memberanikan diri untuk berterus terang kepada kita. Mungkin mereka mengakui kesalahan, menceritakan trauma masa lalu, mengungkapkan perasaan yang selama ini dipendam, atau sekadar jujur tentang apa yang sebenarnya mereka rasakan.

Banyak orang mengira bahwa mendengarkan adalah bagian tersulit. Padahal, tantangan sebenarnya justru dimulai setelah orang tersebut selesai berbicara. Respons yang kita berikan dalam beberapa detik pertama dapat menentukan apakah mereka akan merasa diterima atau justru menyesal telah membuka diri.



Dalam psikologi komunikasi, kemampuan merespons dengan empati sangat berpengaruh terhadap kualitas hubungan. Kata-kata tertentu, meskipun terdengar sederhana, dapat membuat seseorang merasa dihakimi, disepelekan, atau bahkan dipermalukan. Akibatnya, mereka menjadi enggan untuk terbuka lagi di masa depan.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (3/8), terdapat tujuh kata atau ungkapan yang sebaiknya dihindari ketika seseorang sedang berterus terang kepada Anda, beserta alasan psikologis dan alternatif respons yang lebih membantu.