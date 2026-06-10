Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Kamis, 11 Juni 2026 | 03.12 WIB

7 Balasan Cerdas Orang yang Menyamarkan Kekasarannya sebagai 'Bercanda' atau 'Berterus Terang' Menurut Psikologi

seseorang yang selalu bilang hanya bercanda ./Magnific/prostock-studio - Image

seseorang yang selalu bilang hanya bercanda ./Magnific/prostock-studio

JawaPos.com - Tidak semua candaan dibuat untuk menghibur. Kadang-kadang, ada orang yang melontarkan komentar menyakitkan, lalu bersembunyi di balik kalimat, "Santai saja, aku cuma bercanda," atau "Aku cuma jujur dan berterus terang."

Menurut psikologi, perilaku seperti ini sering disebut sebagai bentuk agresi pasif atau "hostile humor", yaitu menggunakan humor atau dalih kejujuran untuk menyampaikan kritik dan penghinaan tanpa mau bertanggung jawab atas dampaknya. Ketika orang lain terluka, mereka justru menyalahkan korban karena dianggap terlalu sensitif.

Menghadapi situasi seperti ini tidak berarti Anda harus marah atau membalas dengan kekasaran. Justru, respons yang tenang dan cerdas sering kali lebih efektif karena membuat batasan menjadi jelas tanpa memperkeruh keadaan.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (10/6), terdapat tujuh balasan yang bisa digunakan.

1. "Kalau itu bercanda, bagian lucunya yang mana?"

Kalimat ini sederhana tetapi sangat efektif.

Orang yang menggunakan humor sebagai tameng biasanya berharap orang lain tertawa atau setidaknya diam. Dengan bertanya seperti ini, Anda mengajak mereka menjelaskan maksud candaan tersebut.

Sering kali, mereka justru kesulitan menjawab karena sebenarnya tidak ada unsur lucu di dalamnya. Yang ada hanyalah komentar yang menyakitkan.

Secara psikologis, pertanyaan ini mengembalikan tanggung jawab kepada pembicara tanpa perlu menyerang balik.

2. "Berterus terang itu berbeda dengan berkata kasar."

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Seorang Perempuan Sangat Cerdas, Biasanya Dia Akan Menunjukkan 8 Kualitas Langka Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Seorang Perempuan Sangat Cerdas, Biasanya Dia Akan Menunjukkan 8 Kualitas Langka Ini Menurut Psikologi

Rabu, 10 Juni 2026 | 05.36 WIB

Orang-Orang yang Suka Hujan Biasanya Punya 9 Kebiasaan dan Cara Berpikir Cerdas Ini, Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang-Orang yang Suka Hujan Biasanya Punya 9 Kebiasaan dan Cara Berpikir Cerdas Ini, Menurut Psikologi

Rabu, 10 Juni 2026 | 05.25 WIB

Orang yang Sangat Cerdas tetapi Tidak Sesuai dengan Stereotip Sering Menunjukkan 7 Tanda Halus Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Sangat Cerdas tetapi Tidak Sesuai dengan Stereotip Sering Menunjukkan 7 Tanda Halus Ini Menurut Psikologi

Minggu, 7 Juni 2026 | 03.18 WIB

Terpopuler

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16 - Image
1

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

2

Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta

5

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

6

BREAKING NEWS! Persija Jakarta Resmi Tunjuk Shin Tae-yong sebagai Pelatih Baru

7

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

8

Melihat 10 Besar Penjualan Mobil Mei 2026: Jaecoo Kuasai Brand Tiongkok, Tak Ada Nama BYD

9

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

10

Sudah Setor Total Rp 117 Miliar tapi Rumah Tak Kunjung Jadi, Konsumen Emeralda Resort Polisikan Yana Priatna

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore