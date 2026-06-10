7 Balasan Cerdas Orang yang Menyamarkan Kekasarannya sebagai 'Bercanda' atau 'Berterus Terang' Menurut Psikologi

seseorang yang selalu bilang hanya bercanda ./Magnific/prostock-studio
JawaPos.com - Tidak semua candaan dibuat untuk menghibur. Kadang-kadang, ada orang yang melontarkan komentar menyakitkan, lalu bersembunyi di balik kalimat, "Santai saja, aku cuma bercanda," atau "Aku cuma jujur dan berterus terang."
Menurut psikologi, perilaku seperti ini sering disebut sebagai bentuk agresi pasif atau "hostile humor", yaitu menggunakan humor atau dalih kejujuran untuk menyampaikan kritik dan penghinaan tanpa mau bertanggung jawab atas dampaknya. Ketika orang lain terluka, mereka justru menyalahkan korban karena dianggap terlalu sensitif.
Menghadapi situasi seperti ini tidak berarti Anda harus marah atau membalas dengan kekasaran. Justru, respons yang tenang dan cerdas sering kali lebih efektif karena membuat batasan menjadi jelas tanpa memperkeruh keadaan.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (10/6), terdapat tujuh balasan yang bisa digunakan.
1. "Kalau itu bercanda, bagian lucunya yang mana?"
Kalimat ini sederhana tetapi sangat efektif.
Orang yang menggunakan humor sebagai tameng biasanya berharap orang lain tertawa atau setidaknya diam. Dengan bertanya seperti ini, Anda mengajak mereka menjelaskan maksud candaan tersebut.
Sering kali, mereka justru kesulitan menjawab karena sebenarnya tidak ada unsur lucu di dalamnya. Yang ada hanyalah komentar yang menyakitkan.
Secara psikologis, pertanyaan ini mengembalikan tanggung jawab kepada pembicara tanpa perlu menyerang balik.
2. "Berterus terang itu berbeda dengan berkata kasar."
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