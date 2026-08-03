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Selasa, 4 Agustus 2026 | 06.06 WIB

6 Zodiak Berhati Lembut yang Paling Sering Terluka dalam Cinta Menurut Astrologi

Zodiak berhati lembut yang paling sering terluka dalam cinta menurut astrologi./Magnific/ magnific - Image

Zodiak berhati lembut yang paling sering terluka dalam cinta menurut astrologi./Magnific/ magnific

JawaPos.com – Zodiak memiliki cara berbeda dalam merasakan dan menghadapi kekecewaan dalam hubungan cinta.

Beberapa zodiak dikenal berhati lembut sehingga lebih rentan merasa terluka ketika cinta tidak berbalas.

Astrologi menjelaskan bahwa kepekaan emosional ini muncul dari kepribadian dasar yang melekat pada masing-masing zodiak.

Dilansir dari laman YourTango pada  Senin (3/8), dijelaskan mengenai enam zodiak berhati lembut yang paling sering terluka dalam cinta menurut astrologi.

1. Cancer

Cancer dikenal sebagai zodiak paling sensitif di antara seluruh zodiak dalam astrologi. Mereka sangat suka memberi kasih sayang sekaligus menerima cinta dari orang-orang terdekatnya.

Kasih sayang tersebut bisa datang dari keluarga, sahabat, maupun pasangan yang mereka cintai.

Cancer sangat menikmati momen penuh cinta dan perhatian dalam kehidupan sehari-harinya.

Ketika kasih sayang yang mereka berikan tidak dibalas setimpal, hati mereka mudah terluka.

Perasaan kecewa ini bisa muncul begitu dalam karena besarnya harapan yang mereka miliki.

Editor: Hanny Suwindari
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