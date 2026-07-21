Sering Mimpi Jatuh? Ini 4 Makna yang Dikaitkan dengan Kejadian Tersebut

ILUSTRASI: Orang jatuh dari ketinggian. (Freepik)
JawaPos.com – Mimpi sering kali dianggap sebagai gambaran dari pikiran, perasaan, atau pengalaman tertentu yang dialami seseorang. Dalam berbagai kepercayaan, termasuk astrologi, objek maupun kejadian yang muncul dalam mimpi diyakini dapat memiliki makna atau menjadi simbol mengenai perjalanan hidup seseorang.
Salah satu mimpi yang cukup sering dialami adalah terjatuh dari ketinggian, seperti dari gedung, atap, atau tempat tinggi lainnya. Dalam pandangan astrologi, mimpi tersebut kerap dikaitkan dengan berbagai pertanda, mulai dari kondisi emosional, tantangan hidup, hingga kemungkinan menghadapi perubahan besar.
Meski tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, sebagian orang masih mempercayai bahwa mimpi tertentu memiliki pesan tersirat yang perlu direnungkan. Mengutip laporan English Jagran, berikut empat makna mimpi jatuh yang sering dikaitkan dengan pertanda baik maupun kurang baik.
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1. Takut jatuh
Jika Anda mengalami kecemasan atau kegugupan saat bermimpi jatuh, Anda sedang menghadapi kekhawatiran akan rasa tidak aman dan kurangnya kendali.
Mimpi memberi tahu Anda hal ini, mungkin menyarankan agar Anda memperkuat jaringan sosial dan lebih terlibat di dalamnya sehingga tidak terlalu takut dengan kejadian sehari-hari dalam hidup.
2. Jatuh berkali-kali
Jika Anda bermimpi jatuh di mana rasanya tak kunjung berakhir, alam bawah sadar memperingatkan bahwa Anda telah kehilangan kendali atas aspek tertentu dalam hidup.
Mimpi semacam ini berfungsi sebagai peringatan dan menasihati Anda untuk menghadapi keadaan yang membuat Anda merasa tak berdaya.
3. Bahagia saat jatuh
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