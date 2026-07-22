Jangan Langsung Cemas, Ini 4 Makna Mimpi Bayi Baru Lahir yang Perlu Diketahui

JawaPos.com – Mimpi sejak lama menjadi hal yang menarik perhatian banyak orang karena dianggap sebagai gambaran dari pikiran, perasaan, maupun simbol tertentu yang muncul saat seseorang tidur.

Dalam berbagai kepercayaan, termasuk astrologi, mimpi sering dikaitkan dengan pengaruh energi alam semesta dan kondisi batin seseorang. Meski tidak memiliki dasar ilmiah sebagai ramalan pasti, sebagian orang menjadikan tafsir mimpi sebagai cara untuk melakukan refleksi diri.

Salah satu mimpi yang cukup sering menarik perhatian adalah melihat bayi yang baru lahir. Dalam berbagai interpretasi spiritual, bayi kerap dianggap sebagai simbol awal kehidupan, harapan baru, keberuntungan, hingga perubahan positif yang akan datang.

Bagi sebagian orang, mimpi tentang bayi dapat menimbulkan pertanyaan atau rasa penasaran, terutama bagi mereka yang belum memiliki anak. Tak jarang muncul kekhawatiran apakah mimpi tersebut berkaitan dengan kehamilan atau tanda akan menjadi orang tua.

Namun, dalam pandangan astrologi dan tafsir spiritual, mimpi tidak selalu dimaknai secara harfiah. Simbol bayi juga dapat menggambarkan pertumbuhan pribadi, ide baru, kesempatan, atau fase kehidupan yang berbeda.

Dilansir dari English Jagran, berikut empat makna spiritual yang sering dikaitkan dengan mimpi melihat bayi baru lahir.

1. Awal yang baru

Bayi adalah simbol kuat optimisme, keajaiban, dan awal yang baru. Karena alasan ini, memimpikan bayi biasanya merupakan pertanda baik.

Mimpi ini menunjukkan bahwa Anda akan bangkit dari keterpurukan jika telah mencapai titik terendah dan tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya.