Jika Anda Ingin Keluar dari Friendzone, Lakukan 7 Cara Sederhana Ini Menurut Psikologi

seseorang yang berusaha keluar dari friendzone / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Banyak orang pernah mengalami situasi yang dikenal sebagai friend zone. Anda merasa nyaman dengan seseorang, sering menghabiskan waktu bersama, saling berbagi cerita, bahkan saling mendukung. Namun, ketika perasaan mulai berkembang menjadi cinta, hubungan tersebut justru berhenti di status "teman". Kondisi ini sering kali membuat seseorang bingung, kecewa, bahkan kehilangan kepercayaan diri.



Padahal, berada di friendzone bukan berarti kesempatan untuk menjalin hubungan romantis telah tertutup selamanya. Dalam banyak kasus, dinamika hubungan dapat berubah seiring waktu, terutama jika kedua belah pihak mulai melihat satu sama lain dari sudut pandang yang berbeda.



Psikologi hubungan menjelaskan bahwa ketertarikan tidak hanya dipengaruhi oleh penampilan fisik, tetapi juga oleh kepercayaan diri, komunikasi, kedekatan emosional, serta bagaimana seseorang membangun nilai dirinya di mata orang lain.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (3/8), jika Anda ingin keluar dari friendzone dengan cara yang sehat dan dewasa, berikut tujuh langkah sederhana yang didukung oleh berbagai konsep psikologi hubungan.



1. Tingkatkan Nilai Diri, Bukan Berusaha Menjadi Orang Lain



Kesalahan terbesar yang sering dilakukan adalah mencoba berubah menjadi sosok yang dianggap ideal demi mendapatkan perhatian orang yang disukai. Padahal, psikologi menunjukkan bahwa keaslian (authenticity) jauh lebih menarik dibanding berpura-pura menjadi orang lain.



Fokuslah pada pengembangan diri. Tingkatkan kemampuan, perluas wawasan, jaga kesehatan, dan bangun rasa percaya diri. Ketika seseorang melihat Anda berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, persepsinya terhadap Anda pun dapat berubah.



Orang yang memiliki tujuan hidup, mandiri, dan percaya diri biasanya dianggap lebih menarik karena memancarkan energi positif.



2. Berhenti Selalu Tersedia Setiap Saat



Menjadi perhatian memang baik, tetapi selalu siap setiap waktu justru dapat membuat kehadiran Anda dianggap biasa.



Dalam psikologi terdapat konsep scarcity effect, yaitu sesuatu yang tidak selalu tersedia sering kali dianggap lebih bernilai. Ini bukan berarti Anda harus bermain tarik ulur secara berlebihan, melainkan tetap memiliki kehidupan pribadi yang aktif.



Luangkan waktu untuk keluarga, teman, pekerjaan, maupun hobi. Ketika hidup Anda tetap berjalan tanpa bergantung pada satu orang, Anda akan terlihat lebih mandiri dan memiliki daya tarik tersendiri.



3. Bangun Ketertarikan Emosional yang Lebih Dalam



Hubungan romantis bukan hanya tentang sering bertemu atau mengobrol setiap hari. Kedekatan emosional memiliki peran yang jauh lebih penting.



Cobalah berbicara mengenai mimpi, pengalaman hidup, nilai-nilai yang dianut, atau tantangan yang sedang dihadapi. Dengarkan dengan penuh perhatian tanpa menghakimi.



Psikologi menyebut bahwa percakapan yang lebih bermakna mampu meningkatkan rasa kedekatan dibanding sekadar berbasa-basi.



Ketika seseorang merasa benar-benar dipahami, peluang munculnya ikatan emosional pun menjadi lebih besar.



4. Berikan Sinyal Bahwa Anda Memiliki Ketertarikan



Banyak orang bertahan di friend zone karena tidak pernah menunjukkan bahwa mereka menginginkan hubungan yang lebih dari sekadar pertemanan.



Jika Anda selalu bersikap seperti teman biasa, jangan heran jika orang lain juga memperlakukan Anda sebagai teman.



Berikan sinyal yang sopan dan alami, misalnya melalui pujian yang tulus, perhatian yang lebih personal, atau mengajak bertemu berdua dalam suasana yang lebih santai.



Komunikasi yang jelas jauh lebih sehat dibanding berharap orang lain bisa membaca isi hati Anda.



5. Jangan Jadikan Dia Pusat Kehidupan Anda



Kesalahan berikutnya adalah menjadikan orang yang disukai sebagai pusat kebahagiaan.



Psikologi hubungan menunjukkan bahwa ketergantungan emosional yang berlebihan dapat memberikan tekanan pada lawan bicara. Sebaliknya, individu yang memiliki kehidupan yang seimbang cenderung lebih menarik.



Teruslah mengejar karier, pendidikan, olahraga, bisnis, atau aktivitas lain yang membuat Anda berkembang.



Saat seseorang melihat Anda bahagia dengan kehidupan sendiri, ia akan melihat bahwa Anda adalah pasangan potensial, bukan orang yang bergantung sepenuhnya padanya.



6. Berani Mengungkapkan Perasaan pada Waktu yang Tepat



Banyak orang bertahun-tahun berada di friend zone hanya karena takut ditolak.



Padahal, ketidakpastian sering kali lebih menyakitkan daripada penolakan itu sendiri.



Jika hubungan sudah cukup dekat dan Anda merasa waktunya tepat, sampaikan perasaan dengan jujur namun tanpa memberikan tekanan.



Misalnya, katakan bahwa Anda menikmati kebersamaan selama ini dan ingin mengetahui apakah ia memiliki kemungkinan untuk membangun hubungan yang lebih serius.



Sikap dewasa seperti ini menunjukkan keberanian sekaligus menghargai kebebasan orang lain dalam mengambil keputusan.



7. Siap Menerima Apa Pun Hasilnya



Inilah langkah yang sering diabaikan.



Tidak semua hubungan pertemanan akan berubah menjadi hubungan romantis. Perasaan tidak selalu bisa dipaksakan.



Psikologi menekankan pentingnya acceptance, yaitu kemampuan menerima kenyataan tanpa kehilangan harga diri.



Jika perasaan Anda ternyata tidak terbalas, itu bukan berarti Anda tidak cukup baik. Bisa jadi hanya karena kecocokan, waktu, atau prioritas hidup yang berbeda.



Menerima hasil dengan lapang dada justru menunjukkan kedewasaan emosional. Selain menjaga kesehatan mental, sikap ini juga membuka peluang bertemu dengan orang yang benar-benar memiliki perasaan yang sama terhadap Anda.



Penutup



Keluar dari friendzone bukan tentang menggunakan trik manipulatif atau memainkan perasaan seseorang. Sebaliknya, yang terpenting adalah menjadi versi terbaik dari diri sendiri, membangun komunikasi yang sehat, serta berani menyampaikan perasaan secara jujur.



Pada akhirnya, hubungan yang sehat lahir dari ketertarikan yang tumbuh secara alami, saling menghargai, dan didasarkan pada pilihan kedua belah pihak. Jika hubungan tersebut berkembang menjadi cinta, itu adalah hal yang patut disyukuri. Namun jika tidak, Anda tetap memperoleh pelajaran berharga sekaligus kesempatan untuk menemukan pasangan yang benar-benar menghargai dan mencintai Anda apa adanya.