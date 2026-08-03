7 Alasan di Balik Kebiasaan Memberi Sumbangan Uang kepada Orang yang Kurang Beruntung, Apa Saja?

seseorang yang kerap memberi sumbangan uang / foto: Magnific/jompran86

JawaPos.com - Memberi sumbangan kepada orang yang kurang beruntung merupakan salah satu bentuk perilaku prososial yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan manusia. Di berbagai budaya dan agama, berbagi kepada sesama dianggap sebagai tindakan mulia yang mampu mempererat hubungan sosial. Namun, dari sudut pandang psikologi, kebiasaan memberi bukan hanya dipengaruhi oleh norma sosial atau ajaran moral. Ada berbagai proses psikologis yang mendorong seseorang untuk rela mengorbankan waktu, tenaga, maupun uang demi membantu orang lain.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (3/8), penelitian psikologi menunjukkan bahwa tindakan memberi tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima, tetapi juga bagi pemberinya. Orang yang terbiasa berbagi cenderung memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik, hubungan sosial yang lebih kuat, bahkan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi.



Lantas, apa saja alasan psikologis yang membuat seseorang senang memberikan sumbangan kepada mereka yang membutuhkan? Berikut penjelasannya.



1. Rasa Empati yang Tinggi



Empati merupakan kemampuan seseorang untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain. Dalam psikologi, empati menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perilaku menolong.



Ketika seseorang melihat orang lain mengalami kesulitan, otaknya secara alami mencoba membayangkan bagaimana rasanya berada dalam situasi tersebut. Perasaan inilah yang memunculkan dorongan untuk membantu, termasuk melalui pemberian sumbangan uang.



Orang dengan tingkat empati tinggi biasanya lebih mudah tersentuh oleh kisah kemiskinan, bencana alam, atau kondisi kesehatan seseorang. Mereka merasa bahwa bantuan sekecil apa pun dapat meringankan beban orang lain.



Empati juga berkembang melalui pengalaman hidup. Seseorang yang pernah mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau menghadapi musibah cenderung lebih memahami penderitaan orang lain sehingga lebih terdorong untuk berbagi.



2. Memberi Menghasilkan Perasaan Bahagia (Helper's High)



Psikologi mengenal istilah helper's high, yaitu perasaan bahagia yang muncul setelah melakukan kebaikan.



Ketika seseorang memberikan sumbangan, tubuh dapat melepaskan hormon seperti dopamin, endorfin, dan oksitosin. Kombinasi hormon tersebut menciptakan rasa senang, hangat, dan puas secara emosional.



Karena pengalaman positif tersebut, banyak orang akhirnya menjadikan kegiatan berbagi sebagai kebiasaan. Mereka bukan hanya ingin membantu orang lain, tetapi juga menikmati ketenangan batin yang muncul setelah berbuat baik.



Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang rutin melakukan aktivitas sosial dan amal memiliki tingkat stres yang lebih rendah dibandingkan mereka yang jarang membantu orang lain.



3. Adanya Nilai Moral dan Rasa Tanggung Jawab Sosial



Setiap individu tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan nilai tentang benar dan salah. Sejak kecil, banyak orang diajarkan pentingnya berbagi kepada sesama.



Dalam psikologi perkembangan, nilai moral yang tertanam sejak dini akan membentuk perilaku ketika seseorang dewasa. Orang yang percaya bahwa membantu sesama merupakan tanggung jawab moral akan lebih konsisten memberikan sumbangan.



Selain itu, manusia merupakan makhluk sosial yang hidup saling bergantung. Kesadaran bahwa kesejahteraan masyarakat bergantung pada kerja sama membuat seseorang merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut membantu mereka yang membutuhkan.



Perasaan ini bukan muncul karena paksaan, melainkan karena keyakinan bahwa setiap individu memiliki peran dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik.



4. Memberi Membantu Mengurangi Rasa Bersalah



Tidak sedikit orang yang merasa bersalah ketika melihat orang lain hidup dalam kondisi yang jauh lebih sulit.



Psikologi menyebut kondisi ini sebagai bentuk ketidaknyamanan emosional yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan positif guna mengurangi rasa bersalah tersebut.



Misalnya, seseorang yang memiliki penghasilan stabil mungkin merasa tidak nyaman ketika melihat korban bencana atau anak-anak yang kekurangan makanan. Dengan memberikan sumbangan, ia merasa telah melakukan sesuatu yang berarti sehingga emosinya menjadi lebih tenang.



Walaupun alasan ini terdengar egois, psikologi tidak selalu memandangnya sebagai hal negatif. Selama tindakan tersebut benar-benar membantu orang lain, motivasi pribadi tetap dapat menghasilkan dampak sosial yang positif.



5. Keinginan Menjadi Bagian dari Kelompok Sosial



Manusia memiliki kebutuhan dasar untuk diterima oleh lingkungan.



Dalam teori psikologi sosial, seseorang sering kali menyesuaikan perilakunya dengan norma kelompok. Jika lingkungan keluarga, teman, komunitas, atau tempat kerja memiliki budaya berbagi, kemungkinan besar seseorang akan ikut melakukan hal yang sama.



Misalnya, ketika kantor mengadakan penggalangan dana bagi korban bencana, banyak karyawan ikut berdonasi bukan semata-mata karena diminta, tetapi karena ingin berpartisipasi sebagai anggota kelompok.



Perilaku ini membantu memperkuat rasa kebersamaan, solidaritas, dan identitas sosial di dalam komunitas.



6. Meningkatkan Makna dan Tujuan Hidup



Banyak penelitian psikologi positif menunjukkan bahwa membantu orang lain dapat meningkatkan makna hidup.



Seseorang yang merasa hidupnya bermanfaat biasanya memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya berfokus pada kepentingan pribadi.



Ketika melihat bantuan yang diberikan mampu membantu biaya sekolah anak, membeli makanan, atau meringankan beban korban bencana, seseorang akan merasakan bahwa hidupnya memberikan dampak positif.



Perasaan memiliki tujuan hidup ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang tetap rutin berdonasi meskipun jumlahnya tidak besar.



Bagi sebagian orang, memberi bukan sekadar mengeluarkan uang, tetapi menjadi cara untuk meninggalkan jejak kebaikan bagi masyarakat.



7. Kebiasaan Memberi Membentuk Identitas Diri yang Positif



Psikologi juga menjelaskan bahwa manusia ingin memandang dirinya sebagai pribadi yang baik.



Ketika seseorang secara rutin memberikan sumbangan, tindakan tersebut perlahan menjadi bagian dari identitas dirinya. Ia mulai melihat dirinya sebagai sosok yang peduli, dermawan, dan bermanfaat bagi orang lain.



Identitas positif ini kemudian memperkuat kebiasaan memberi. Semakin sering seseorang melakukan kebaikan, semakin besar kemungkinan ia akan mengulang perilaku tersebut di masa depan.



Fenomena ini dikenal sebagai self-perception, yaitu kecenderungan seseorang memahami siapa dirinya berdasarkan perilaku yang sering dilakukan.



Akibatnya, kebiasaan berdonasi tidak lagi terasa sebagai kewajiban, melainkan menjadi bagian alami dari karakter seseorang.



Manfaat Psikologis dari Kebiasaan Berdonasi



Selain membantu penerima, memberi sumbangan juga memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan mental pemberinya, antara lain:



Mengurangi tingkat stres.

Meningkatkan rasa syukur.

Memperkuat hubungan sosial.

Menumbuhkan optimisme.

Meningkatkan rasa percaya diri.

Membantu mengurangi rasa kesepian.

Memberikan kepuasan hidup yang lebih tinggi.



Manfaat tersebut menjelaskan mengapa banyak orang yang menjadikan kegiatan amal sebagai rutinitas, baik melalui donasi, kegiatan sukarela, maupun bentuk bantuan lainnya.



Kesimpulan



Kebiasaan memberi sumbangan kepada orang yang kurang beruntung bukan hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau budaya, tetapi juga oleh berbagai mekanisme psikologis. Empati, rasa bahagia setelah membantu, nilai moral, keinginan mengurangi rasa bersalah, kebutuhan akan penerimaan sosial, pencarian makna hidup, hingga pembentukan identitas diri menjadi alasan mengapa banyak orang senang berbagi.



