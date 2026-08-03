Jika Anda Ingin Mengembangkan Kecerdasan Emosional, Lakukan 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mengembangkan kecerdasan emosional / foto: Magnific/Guillermo Spelucin

JawaPos.com - Ketika berbicara tentang kesuksesan, banyak orang langsung mengaitkannya dengan kecerdasan intelektual (IQ), pendidikan tinggi, atau keterampilan teknis. Padahal, berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa kemampuan memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi atau yang dikenal sebagai kecerdasan emosional (emotional intelligence) memiliki peran yang tidak kalah penting.

Orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi cenderung lebih mampu menghadapi tekanan, membangun hubungan yang sehat, mengambil keputusan dengan bijaksana, serta menyelesaikan konflik tanpa memperburuk keadaan. Mereka bukanlah orang yang tidak pernah marah atau sedih, melainkan mereka tahu bagaimana mengelola emosi tersebut agar tidak mengendalikan perilaku.



Kabar baiknya, kecerdasan emosional bukanlah bakat yang hanya dimiliki segelintir orang. Psikologi menjelaskan bahwa kemampuan ini dapat dilatih melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (3/8), jika Anda ingin terus berkembang secara pribadi maupun profesional, berikut tujuh kebiasaan yang dapat membantu meningkatkan kecerdasan emosional menurut psikologi.



1. Mengenali dan Memberi Nama pada Emosi yang Dirasakan



Langkah pertama dalam mengembangkan kecerdasan emosional adalah mengenali apa yang sebenarnya sedang Anda rasakan. Banyak orang hanya mengatakan dirinya "baik-baik saja" atau "kesal", padahal emosi manusia jauh lebih kompleks.



Psikolog menyebut kemampuan ini sebagai kesadaran diri (self-awareness). Semakin spesifik seseorang dapat mengidentifikasi emosinya, semakin mudah ia mengelola respons yang muncul.



Misalnya, daripada mengatakan "Saya marah", cobalah bertanya kepada diri sendiri:



Apakah saya kecewa?

Apakah saya merasa diremehkan?

Apakah saya sedang cemas?

Apakah saya merasa takut gagal?



Memberi nama yang tepat pada emosi membantu otak memproses perasaan secara lebih rasional sehingga reaksi impulsif dapat dikurangi.



2. Berhenti Sejenak Sebelum Bereaksi



Salah satu ciri orang dengan kecerdasan emosional tinggi adalah tidak mudah bereaksi secara spontan ketika menghadapi situasi yang memancing emosi.



Dalam psikologi, terdapat konsep bahwa jeda singkat antara stimulus dan respons memberikan kesempatan bagi bagian otak yang bertugas berpikir logis untuk mengambil alih sebelum emosi mendominasi.



Ketika menerima kritik, pesan yang menyinggung, atau menghadapi konflik, biasakan mengambil napas dalam beberapa kali sebelum menjawab. Kebiasaan sederhana ini dapat mencegah penyesalan akibat kata-kata yang diucapkan saat emosi memuncak.



Mengendalikan respons bukan berarti menekan emosi, melainkan memilih cara terbaik untuk mengekspresikannya.



3. Melatih Empati terhadap Orang Lain



Empati merupakan kemampuan memahami perasaan dan sudut pandang orang lain tanpa harus selalu menyetujuinya.



Psikologi menunjukkan bahwa orang yang berempati memiliki hubungan sosial yang lebih kuat, tingkat konflik yang lebih rendah, dan kemampuan kerja sama yang lebih baik.



Empati dapat dilatih dengan cara:



Mendengarkan tanpa memotong pembicaraan.

Berusaha memahami alasan di balik perilaku seseorang.

Menghindari penilaian yang terlalu cepat.

Mengajukan pertanyaan sebelum memberikan kesimpulan.



Ketika seseorang merasa didengarkan dan dipahami, hubungan akan menjadi lebih sehat dan saling percaya.



4. Mengembangkan Kebiasaan Mendengarkan Secara Aktif



Banyak orang mendengar hanya untuk membalas pembicaraan, bukan untuk memahami.



Padahal, mendengarkan secara aktif adalah salah satu keterampilan utama dalam kecerdasan emosional. Kebiasaan ini melibatkan perhatian penuh terhadap lawan bicara, termasuk bahasa tubuh, nada suara, dan emosi yang mereka tunjukkan.



Beberapa cara melatih active listening antara lain:



Menatap lawan bicara dengan sopan.

Tidak sibuk memainkan ponsel saat berbicara.

Mengulangi inti pembicaraan untuk memastikan pemahaman.

Memberikan respons yang menunjukkan perhatian.



Dengan mendengarkan secara aktif, komunikasi menjadi lebih efektif dan kesalahpahaman dapat diminimalkan.



5. Belajar Menerima Kritik Tanpa Langsung Defensif



Menerima kritik memang tidak mudah. Namun, psikologi menjelaskan bahwa kemampuan menerima umpan balik secara terbuka merupakan tanda kedewasaan emosional.



Orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi tidak langsung menganggap kritik sebagai serangan terhadap harga dirinya. Mereka mencoba memilah mana kritik yang membangun dan mana yang perlu diabaikan.



Saat menerima kritik, biasakan bertanya pada diri sendiri:



Apakah ada hal yang bisa saya pelajari?

Apakah kritik ini memiliki dasar yang masuk akal?

Bagaimana saya bisa memperbaikinya?



Dengan pola pikir seperti ini, kritik berubah menjadi kesempatan untuk berkembang, bukan ancaman.



6. Melatih Rasa Syukur dan Pola Pikir Positif yang Realistis



Bersyukur bukan berarti mengabaikan masalah, melainkan mengingat bahwa di tengah berbagai tantangan masih ada hal-hal baik yang patut dihargai.



Penelitian dalam psikologi positif menunjukkan bahwa praktik rasa syukur secara rutin dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis, memperkuat hubungan sosial, dan membantu seseorang lebih tahan menghadapi stres.



Anda dapat memulainya dengan menuliskan tiga hal yang disyukuri setiap malam, sekecil apa pun itu. Kebiasaan sederhana ini membantu otak lebih peka terhadap pengalaman positif tanpa mengabaikan realitas.



7. Melakukan Refleksi Diri Secara Rutin



Kebiasaan terakhir yang tidak kalah penting adalah refleksi diri.



Luangkan waktu beberapa menit setiap hari atau setiap minggu untuk mengevaluasi pengalaman yang telah dilalui.



Beberapa pertanyaan yang dapat membantu antara lain:



Apa yang saya lakukan dengan baik hari ini?

Emosi apa yang paling sering muncul?

Bagaimana saya merespons situasi yang sulit?

Apa yang bisa saya lakukan lebih baik di masa depan?



Refleksi membuat seseorang lebih sadar terhadap pola pikir dan perilakunya sehingga perubahan positif menjadi lebih mudah dilakukan.



Mengapa Kebiasaan Kecil Sangat Berpengaruh?



Dalam psikologi perilaku, perubahan besar sering kali berawal dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Kecerdasan emosional tidak terbentuk dalam semalam, tetapi berkembang melalui latihan yang berulang.



Semakin sering Anda mengenali emosi, mengendalikan respons, berempati, mendengarkan orang lain, menerima kritik dengan terbuka, bersyukur, dan melakukan refleksi diri, semakin kuat pula kemampuan Anda menghadapi berbagai tantangan kehidupan.



Penutup



Kecerdasan emosional bukan sekadar kemampuan mengendalikan perasaan, melainkan keterampilan memahami diri sendiri sekaligus menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Di dunia yang penuh tekanan dan perubahan cepat, kemampuan ini menjadi salah satu modal terpenting untuk meraih kehidupan yang lebih seimbang.



