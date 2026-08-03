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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 4 Agustus 2026 | 04.15 WIB

Micro Habits Bikin Anda Lebih Sukses, Kebiasaan Sederhana yang Bisa Mengubah Hidup

Ilustrasi minum air putih di pagi hari/Magnific - Image

Ilustrasi minum air putih di pagi hari/Magnific

JawaPos.com-Kesuksesan seringkali identik dengan pencapaian besar atau perubahan yang terlihat nyata.

Namun, siapa sangka jika kesuksesan justru berawal dari kebiasaan kecil (micro habits) yang dilakukan secara konsisten setiap hari.

Micro habits berikut ini dapat membantu anda menjalani kehidupan dengan lebih teratur, produktif, dan positif, sekaligus meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Sayangnya, micro habits ini sering diabaikan karena dianggap sepele. Padahal jika dilakukan secara rutin, micro habits ini dapat memberikan dampak yang besar pada kesuksesan seseorang.

Merangkum dari laman binus.ac.id dan fithub.id pada (03/08) berikut 10 micro habits yang dapat membantu anda menjadi pribadi yang lebih sukses.  

Bangun lebih pagi dapat mengubah hidup anda jauh lebih baik. Jika anda bangun lebih awal, maka anda memiliki waktu lebih banyak, sehingga tidak terburu-buru melakukan aktivitas. Bangun pagi dapat membuat anda bisa lebih leluasa untuk berolahraga, bermeditasi, ataupun menyiapkan sarapan sehat bergizi. Sehingga, hari anda tidak berjalan dengan terburu-buru dan penuh kecemasan. 

Minum air mineral di pagi hari dapat memberikan efek besar bagi kondisi tubuh. Minum segelas air mineral setelah bangun tidur dapat membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang selama tidur. Kebiasaan sederhana ini membuat tubuh terasa lebih segar dan membantu anda memulai hari dengan lebih semangat tanpa lesu

Padatnya aktivitas dan jadwal pekerjaan membuat tubuh anda menjadi lebih kaku. Sehingga, melakukan stretching di sela-sela kesibukan dapat membantu menggerakkan tubuh, melancarkan sirkulasi darah, serta mengurangi ketegangan pada otot 

Aktivitas membaca buku sedikit demi sedikit setiap hari dapat menjadi langkah kecil menuju kesuksesan. Usahakan membaca sekitar 5 halaman setiap hari untuk menambah informasi, pengetahuan, dan wawasan anda tentang hal-hal baru. Membaca konsisten sedikit demi sedikit dapat memperluas wawasan, melatih fokus, serta meningkatkan pemahaman terhadap suatu informasi.  

Mengurangi ketergantungan pada HP menjadi awal bagi anda untuk menuju kesuksesan. Dengan membatasi interaksi waktu menatap layar HP, anda bisa lebih menikmati momen saat ini dan fokus pada aktivitas yang sedang dilakukan.  Waktu yang sebaiknya anda batasi menggunakan HP antara lain ,pada saat makan, sebelum tidur, me time, dan saat berkumpul dengan keluarga. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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