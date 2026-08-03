Micro Habits Bikin Anda Lebih Sukses, Kebiasaan Sederhana yang Bisa Mengubah Hidup

Ilustrasi minum air putih di pagi hari/Magnific
JawaPos.com-Kesuksesan seringkali identik dengan pencapaian besar atau perubahan yang terlihat nyata.
Namun, siapa sangka jika kesuksesan justru berawal dari kebiasaan kecil (micro habits) yang dilakukan secara konsisten setiap hari.
Micro habits berikut ini dapat membantu anda menjalani kehidupan dengan lebih teratur, produktif, dan positif, sekaligus meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.
Sayangnya, micro habits ini sering diabaikan karena dianggap sepele. Padahal jika dilakukan secara rutin, micro habits ini dapat memberikan dampak yang besar pada kesuksesan seseorang.
Merangkum dari laman binus.ac.id dan fithub.id pada (03/08) berikut 10 micro habits yang dapat membantu anda menjadi pribadi yang lebih sukses.
Bangun lebih awal
Bangun lebih pagi dapat mengubah hidup anda jauh lebih baik. Jika anda bangun lebih awal, maka anda memiliki waktu lebih banyak, sehingga tidak terburu-buru melakukan aktivitas. Bangun pagi dapat membuat anda bisa lebih leluasa untuk berolahraga, bermeditasi, ataupun menyiapkan sarapan sehat bergizi. Sehingga, hari anda tidak berjalan dengan terburu-buru dan penuh kecemasan.
Minum air mineral setelah bangun tidur
Minum air mineral di pagi hari dapat memberikan efek besar bagi kondisi tubuh. Minum segelas air mineral setelah bangun tidur dapat membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang selama tidur. Kebiasaan sederhana ini membuat tubuh terasa lebih segar dan membantu anda memulai hari dengan lebih semangat tanpa lesu
Streaching
Padatnya aktivitas dan jadwal pekerjaan membuat tubuh anda menjadi lebih kaku. Sehingga, melakukan stretching di sela-sela kesibukan dapat membantu menggerakkan tubuh, melancarkan sirkulasi darah, serta mengurangi ketegangan pada otot
Membaca
Aktivitas membaca buku sedikit demi sedikit setiap hari dapat menjadi langkah kecil menuju kesuksesan. Usahakan membaca sekitar 5 halaman setiap hari untuk menambah informasi, pengetahuan, dan wawasan anda tentang hal-hal baru. Membaca konsisten sedikit demi sedikit dapat memperluas wawasan, melatih fokus, serta meningkatkan pemahaman terhadap suatu informasi.
Membatasi penggunaan HP
Mengurangi ketergantungan pada HP menjadi awal bagi anda untuk menuju kesuksesan. Dengan membatasi interaksi waktu menatap layar HP, anda bisa lebih menikmati momen saat ini dan fokus pada aktivitas yang sedang dilakukan. Waktu yang sebaiknya anda batasi menggunakan HP antara lain ,pada saat makan, sebelum tidur, me time, dan saat berkumpul dengan keluarga.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1
Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa