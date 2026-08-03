Jangan Anggap Sepele, 10 Perilaku Pria yang Bisa Menandakan Burnout

JawaPos.com - Burnout atau kelelahan mental tidak selalu muncul dalam bentuk yang mudah dikenali. Banyak orang masih mampu bekerja, memenuhi tanggung jawab, bahkan tetap terlihat ceria di hadapan orang lain, padahal secara emosional mereka sudah sangat kelelahan.

Pada pria, kondisi ini sering kali sulit terdeteksi karena banyak yang memilih menyimpan perasaannya sendiri. Akibatnya, burnout baru disadari ketika mulai memengaruhi kesehatan, hubungan dengan orang lain, atau menurunkan motivasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Dilansir dari geediting.com, berikut sepuluh tanda yang sering muncul pada pria yang diam-diam sedang berada di ambang burnout.

1. Selalu Mengatakan Dirinya Baik-Baik Saja Salah satu ciri yang paling umum adalah terus meyakinkan orang lain bahwa tidak ada masalah. Meski sebenarnya sedang kelelahan, mereka memilih menyembunyikan kondisi tersebut agar tidak dianggap lemah atau menjadi beban bagi orang lain.

Sikap ini membuat tekanan emosional terus menumpuk tanpa pernah benar-benar tersalurkan.

2. Kehilangan Minat pada Hobi Aktivitas yang sebelumnya memberikan rasa senang mulai ditinggalkan. Olahraga, memancing, bermain gim, atau sekadar berkumpul dengan teman terasa tidak lagi menarik.

Ketika burnout mulai muncul, hampir seluruh energi hanya dihabiskan untuk memenuhi kewajiban sehingga tidak ada ruang untuk menikmati hal-hal yang disukai.

3. Mudah Marah karena Hal Sepele Orang yang biasanya santai bisa menjadi lebih sensitif terhadap gangguan kecil. Kesalahan sederhana dari orang lain dapat memicu emosi yang berlebihan.

Ledakan emosi tersebut sering kali bukan disebabkan oleh masalah yang sedang terjadi, melainkan akumulasi stres yang sudah berlangsung cukup lama.