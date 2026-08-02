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Leni Setya Wati
Senin, 3 Agustus 2026 | 06.16 WIB

Tanpa Disadari, 6 Hal Ini Diam-Diam Menguras Energi Mental dan Membuat Stres

Ilustrasi kebiasaan yang merusak ketenangan pikiran (freepik)

JawaPos.com – Banyak orang mengira ketenangan pikiran hanya bisa didapatkan dengan pergi ke tempat yang jauh dan suasana yang sunyi.

Padahal, rasa damai dalam diri sering kali dipengaruhi oleh kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari.

Tanpa disadari, beberapa aktivitas sederhana dapat membuat pikiran lebih mudah lelah, meningkatkan kecemasan, hingga mengurangi kemampuan seseorang menikmati hidup.

Mengenali kebiasaan tersebut menjadi langkah awal untuk menciptakan perubahan positif.

Dilansir dari laman The Vessel, berikut enam kebiasaan yang perlahan dapat mengikis ketenangan pikiran.

1. Terlalu Lama Menghabiskan Waktu dengan Ponsel

Kebiasaan melihat layar ponsel tanpa batas waktu, terutama terus mengikuti berita negatif, dapat membuat pikiran semakin terbebani.

Fenomena ini sering disebut sebagai doomscrolling, yaitu kebiasaan terus membaca informasi buruk meskipun hal tersebut membuat emosi semakin tidak nyaman.

Awalnya hanya berniat melihat kabar terbaru selama beberapa menit, tetapi tanpa sadar bisa berubah menjadi berjam-jam mencari informasi yang justru meningkatkan rasa cemas.

2. Terus Mengulang Kekhawatiran yang Sama

Memikirkan masalah secara berulang-ulang tanpa menemukan solusi hanya akan menguras energi mental.

Pikiran yang terus kembali pada pengalaman buruk atau kemungkinan terburuk dapat membuat seseorang sulit menikmati keadaan saat ini.

Psikolog Rick Hanson menggambarkan bahwa otak manusia cenderung lebih mudah melekat pada pengalaman negatif dibandingkan hal-hal positif.

Karena itu, penting untuk belajar melepaskan pikiran yang tidak lagi membantu.

3. Sulit Mengatakan "Tidak"

Sering menerima permintaan orang lain meskipun sebenarnya tidak sanggup dapat membuat seseorang merasa terbebani.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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