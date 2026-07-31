Tes Kepribadian: Bentuk Ibu Jari Bisa Ungkap Sifat Asli Dan Kepribadian Tersembunyi

JawaPos.com - Tahukah Anda bahwa tes kepribadian bentuk ibu jari saat ini menjadi salah satu tes paling banyak dicari untuk mengungkap sifat tersembunyi seseorang?

Bentuk ibu jari ternyata dapat menunjukkan pola pikir, perilaku, hingga kekuatan dan kelemahan yang jarang disadari. Seperti cara berjalan, posisi tidur, atau garis dahi, tes bentuk ibu jari juga banyak digunakan untuk menilai kepribadian unik seseorang.

Untuk melihat bentuk ibu jari Anda, cukup lakukan gestur thumbs up lalu perhatikan apakah ibu jari Anda lurus atau melengkung ke belakang melewati buku pertama.

Meski tampak sepele, banyak yang percaya tes sederhana ini bisa membantu mengenali kepribadian lebih dalam, terutama bagi yang sering penasaran dengan cara kerja sifat alami manusia.

Dilansir dari laman Jagran Josh, berikut adalah penjelasan tentang arti bentuk ibu jari Anda:

1. Kepribadian Ibu Jari Lurus Jika ibu jari Anda lurus dan tidak menekuk melewati buku pertama, ini menunjukkan sifat yang tegas dan cenderung keras kepala. Biasanya, Anda memiliki pola pikir logis dan rasional, sehingga cocok menjadi pemimpin dalam kelompok.

Sikap waspada dan kemampuan menganalisa membuat Anda jarang tertipu oleh orang lain. Meskipun terkesan kaku dan berwajah datar, sebenarnya Anda memiliki hati yang hangat, penuh perhatian, dan setia pada orang terdekat.

Kelebihan Anda terletak pada kedisiplinan, kemauan yang kuat, serta kontrol diri yang baik. Namun, di sisi lain Anda bisa menjadi mudah tersinggung dan sulit memaafkan kesalahan orang lain.

2. Kepribadian Ibu Jari Melengkung Jika ibu jari Anda melengkung ke belakang (biasa disebut hitchhiker’s thumb), artinya Anda adalah pribadi yang ekspresif, mudah beradaptasi, dan penuh empati.